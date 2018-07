Slovenski organi so 6. julija 2016 v okviru nacionalne preiskave proti zaposlenim na Banki Slovenije zasegli podatke, ki so vsebovali dokumente ECB in računalniško strojno opremo. ECB ni dala predhodnega dovoljenja za zaseg teh dokumentov, so izpostavili v komisiji v sporočilu o nadaljevanju postopka.

Komisija ni zadovoljna z odzivom slovenskih organov na poziv k pojasnitvi dejstev in okoliščin iz decembra 2016 ter na uradni opomin iz maja 2017. Sloveniji je zdaj poslala drugi opomin, ki se v bruseljskem jeziku imenuje obrazloženo mnenje, na katerega mora Slovenija ustrezno odgovoriti v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko komisija zadevo napoti na Sodišče EU.

V Bruslju navajajo, da Slovenija krši načelo nedotakljivosti arhivov ECB oziroma pravila o privilegijih in imuniteti v EU, opredeljena v sedmem protokolu k pogodbi o delovanju EU, ter dolžnost lojalnega sodelovanja, ki je opredeljena v tretjem odstavku četrtega člena pogodbe EU.

Poleg tega v komisiji izpostavljajo, da obrazloženo mnenje ne postavlja pod vprašaj pristojnosti nacionalnih oblasti, in da ostajajo v tesnem stiku z ECB.