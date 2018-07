Planinec je najprej še poskušal sam rešiti nastali položaj, vendar je pri tem izgubil nahrbtnik, ki mu je padel in se raztreščil približno sto metrov nižje. Planinec in njegov pes na srečo nista delila usode nahrbtnika. Še preden bi lahko prišlo do česa hujšega, jima je na pomoč prišla ekipa za helikoptersko reševanje v gorah. Reševalci so planinca in njegovega kužka uspešno naložili v helikopter in odleteli v dolino. Oba sta jo odnesla brez poškodb, neprijetni dogodek pa je vsaj za krajši čas omajal sicer menda brezpogojno prijateljstvo med psom in lastnikom. »Posrečeno je bilo ravnanje psa po pristanku, ki se je bolj kot k lastniku stiskal k rešiteljem,« so srečen razplet neugodne situacije komentirali na kranjski policijski upravi. Hkrati so ponovno opozorili, da je zahajanje s poti v gorah nevarno in se je že ničkolikokrat končalo tragično. Zato pozivajo planince, naj se držijo urejenih poti in markacij. Če poti zmanjka, je to lahko znamenje, da so zašli. Takrat je treba ostati miren in se vrniti na pravo pot.