Ustanovitelj podjetja Andrew Barnes je prišel na idejo, da bi zaposlenim v svojem podjetju ponudil boljše možnosti pri usklajevanju njihovega časa. Z dodatnim prostim dnevom je tako pridobil, da so zaposleni v službi veliko boljše volje in bolj efektivni, saj jim prosti dan omogoči, da med delavnikom ne razmišljajo o stvareh, ki jih morajo narediti doma.

V akademski študiji so rezultate zbirali tako kvalitativno kot kvantitativno. Zabeležili so podatke pred preizkusno dobo, med njo in po koncu. Prvi podatki kažejo, da je ravnotežje med delom in prostim časom naraslo za 24 odstotnih točk.

Novembra lani je namreč le nekaj nad polovico (53 odstotkov) zaposlenih trdilo, da uspešno usklajuje njihove delovne in domače dolžnosti. Po opravljenem testu je ta številka poskočila na 78 odstotkov. Štiri dnevni delavnik pozitivno vpliva tudi na stres. Podatki kažejo, da je ta pri zaposlenih upadel za sedem odstotkov, splošno življenjsko zadovoljstvo pa je naraslo za pet odstotkov, navaja Guardian.

Barnes je dejal, da bo podatke iz poizkusne dobe predstavil na skupščini podjetja in načel razpravo, kako bi tak način dela dolgoročno vpeljali v podjetje. »Kako je lahko več časa preživetega z družino slaba stvar?«, se je spraševal Barnes, ki verjame, da ima nov sistem dela potencial, da pozitivno vpliva na družbo.

Nad modelom je navdušen tudi novo zelandski minister za delo, Iain Lees-Galloway, ki je dejal, da so rezultati »zelo zanimivi« ter, da je navdušen nad podjetji, ki razvijajo in poizkušajo z novimi in naprednimi modeli dela. »Zelo sem navdušen nad podjetji, ki strmijo k temu, da postanejo bolj fleksibilni do svojih delavcev in iščejo načine za njihovo večjo produktivnost«, je, po navedbah Guardiana, dejal Less-Galloway.