Zaev je predstavil predlog, po katerem bi se referendumsko vprašanje glasilo: »Ali podpirate članstvo v EU in Natu s sprejemanjem sporazuma med Republiko Makedonije in Republiko Grčijo« o imenu Makedonije. Referendum, ki naj bi bil septembra ali oktobra, bi bil posvetovalne narave, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Štiriurno srečanje je sicer uro po začetku zapustil vodja glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski, saj je nasprotoval formatu sestanka. Zaev je njegov odhod komentiral z besedami, da si vsi, ki so ostali na sestanku, želijo uspešnega referenduma o sporazumu o imenu, »odnos, ki ga je pokazal Mickoski v imenu VMRO-DPMNE, pa je neresen, neodgovoren in žali vse politične subjekte in državljane Makedonije«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kljub temu je za danes sklical »tradicionalni« sestanek vodij štirih največjih strank, kot je zahteval Mickoski. Njegova stranka sicer sporazumu o imenu odločno nasprotuje.