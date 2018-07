Zola je na Stamford Bridgu igral med letoma 1996 in 2003 in dosegel 80 golov, vključno z odločilnim za zmago v finalu evropskega pokala pokalnih zmagovalcev leta 1998. Zola je s Chelseajem osvojil tudi superpokal, dva angleška pokala in ligaški pokal.

»Zame je to neverjetna priložnost, da se vrnem v klub. Želim trdo delati in upam, da bo najino delo z Mauriziem uspešno,« je dejal Zola, nekdanji italijanski nogometni reprezentant, ki je igral tudi za Napoli in Parmo. Kot trener je deloval pri West Hamu, Watfordu in Birminghamu.