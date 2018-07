Mandatno-volilna komisija je brez razprave sprejela predlog za dodelitev službenih stanovanj 20 poslancem, ki ga je pripravila delovna skupina, v ta namen ustanovljena na prvi seji komisije. Rok, ki ga imajo poslanci za vložitev morebitnega ugovora, pa je tri dni po vročitvi sklepa.

Komisija je obravnavala tudi obvestila treh poslancev o opravljanju dodatne dejavnosti. Zakon o poslancih namreč določa, da sme poslanec po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu DZ samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega ali določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del.

Lep bo tako kot dodatno petinsko delo opravljal zahtevnejše strokovno in pedagoško delo s področja izobraževanja učencev, dijakov in študentov lesne stroke. Zabretova bo opravljala zahtevnejše strokovno delo članice komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije pri Državnem izpitnem centru. Rajh pa bo ob poslanskem delu ohranil še zahtevnejše strokovno in znanstveno delo, in sicer ocenjevanje raziskovalnih, razvojnih in demonstracijskih projektov.