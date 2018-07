»Ob sicer zmernejši rasti delovno aktivnih se nadaljuje tudi izboljševanje razmer na trgu dela. Razmere na finančnih trgih ostajajo umirjene,« so poudarili.

V Sloveniji se nadaljujejo nekoliko bolj ugodna gibanja gospodarske aktivnosti. Potem ko se je v prvem četrtletju rast v ključnih trgovinskih partnericah upočasnila in s tem tuje povpraševanje, sta se na začetku drugega četrtletja realni izvoz in obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ponovno povečala.

Bolj ugodna gibanja kot v preteklih mesecih so bila tudi v gradbeništvu, trgovini in tržnih storitvah. Pod vplivom ugodnih razmer na trgu dela in visokega zaupanja potrošnikov se nadalje povečuje zasebna potrošnja. Poslabševanje razpoloženja v gospodarstvu, do katerega je prišlo v prvih mesecih leta, se je na začetku drugega četrtletja ustavilo.

Razmere na trgu dela se še naprej izboljšujejo. Rast števila delovno aktivnih je po visoki rasti v lanskem letu v zadnjih mesecih zmernejša, kar je poleg nekoliko upočasnjene rasti gospodarske aktivnosti tudi posledica pomanjkanja delovne sile v določenih segmentih gospodarstva.