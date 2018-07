Poleg Powllovih vzpodbudnih besed na trge na obeh straneh severnega Atlantika pozitivno vpliva sezona objav poslovnih izidov podjetij za drugo letošnje četrtletje. Na evropski tleh je včeraj svoj poslovni izid objavilo nizozemsko podjetje ASML, ki je eden pomembnejših evropskih razvijalcev in proizvajalcev opreme, ki se uporablja v polprevodniški industriji. Podjetje je v drugem četrtletju zaslužilo 1,38 evra na delnico, kar je za več kot 12 odstotkov bolje, kot so pričakovali tržni analitiki. Na podlagi te novice so delnice podjetja poskočile za 6,8 odstotka, kar je najvišji dnevni donos podjetja od januarja 2017. Tečaj delnice podjetja ASML je v letošnjem letu pridobil že 24,5 odstotka, obenem pa je proizvajalec polprevodniške opreme omenil, da jih po ravni prihodkov čaka še dobra druga polovica letošnjega leta. To pa je tudi dober indic za polprevodniško industrijo, saj podjetje z opremo zalaga kar nekaj pomembnejših igralcev v sektorju (Samsung Electronics, Intel, Micron Technology, Toshiba, Sony…).

Na ameriških tleh pa so v zadnjem tednu dni zelo dobre poslovne izide objavile banke (z izjemo Walles Fargo). Tu je še najbolje izpostaviti banki Goldman Sachs in Morgan Stanley, ki sta po dobičkonosnosti močno presenetili pričakovanja trga. Goldman Sachs je imel kar za 28 odstotkov višjo dobičkonosnost, kot so pričakovali analitiki, Morgan Stanley pa je pričakovanja trga glede dobičkonosnosti prekosil za nekaj več kot 12 odstotkov. Dobri rezultati omenjenih bank v kombinaciji s Powllovimi besedami so dober indikator, da nas v drugi polovici leta na ameriških finančnih trgih najverjetneje čaka bikovsko razpoloženje, ki ga sicer lahko nekoliko ogrozi morebitna nepredvidljiva poteza iz Bele hiše. Da bo druga polovica letošnjega leta najverjetneje zaznamovana z rastjo tečajev delniških vrednostnih papirjev v ZDA in tudi na evropskih tleh, kažejo tudi ravni prihodkov drugih večjih podjetij v ZDA iz mnogih industrij, ki so že objavile poslovne izide za zadnje četrtletje. Pepsi, Netflix, Johnson & Johnson, Bank of America in Texas Instruments so nekatera izmed imen, ki so v tej sezoni objav četrtletnih poročil že dodobra prekosila pričakovanja trga.