Ko iz Slovenije pripotujete v tujino – če se denimo odpeljete v Italijo ali na Hrvaško – vas na mobilnem telefonu pozdravi nekaj sporočil. Prejmete denimo sporočilo svojega mobilnega operaterja o cenah telefonskih storitev v tujini pa tudi sporočilo, na katero številko poklicati za klic v sili. Poleg teh približno polovica uporabnikov mobilnih telefonov prejme tudi sporočilo s telefonsko številko najbližje konzularne službe, ki bo poskrbela za konzularno pomoč ob morebitnih težavah ali v nesreči. Vendar teh, »konzularnih« mobilnih sporočil (SMS), ne prejmejo vsi. Dobijo jih uporabniki storitev A1, Telemacha in nekaterih manjših operaterjev, uporabniki Telekomovega omrežja, torej skoraj polovica slovenskih uporabnikov, pa ne. Telekom, ki po zadnjih podatkih združuje 43,9 odstotka uporabnikov mobilne telefonije, se za sodelovanje z zunanjim ministrstvom (MZZ) ni odločil. Predlagal je namreč, da bi takšno sporočilo prejeli le tisti, ki bi ga plačali.

»MZZ je od začetka leta 2017 vse slovenske operaterje mobilne telefonije večkrat vabilo k sodelovanju pri storitvi SMS-obveščanje,« so pojasnili na zunanjem ministrstvu. »Izhodišče je bilo ves čas in za vse enako: storitev mora biti dostopna vsem uporabnikom ter brezplačna tako za stranko, torej uporabnika, kot tudi za državni proračun. Aktivnost smo promovirali kot del tako imenovane družbene odgovornosti, h kateri so moralno zavezani vsi pomembni družbeni akterji, še posebej tisti, ki pri tem ustvarjajo dobiček,« so sporočili z MZZ.

Storitev, ki so jo na MZZ uvedli septembra lani, so poimenovali »SMS Veleposlaništvo«. Pridružilo se ji je že toliko mobilnih operaterjev, da dosegajo pravzaprav vse uporabnike mobilne telefonije, razen Telekomovih.

V Telekomu Slovenije priznavajo, da so se z MZZ dogovarjali o sodelovanju, a se na koncu za to niso odločili. »Z ministrstvom za zunanje zadeve smo se o uvedbi storitve že konkretno dogovarjali, pripravili smo predlog rešitve, jo z ministrstvom uskladili in opravili testiranja. Za sodelovanje smo bili vsekakor zainteresirani, vendar se ministrstvo za našo rešitev žal ni odločilo,« so obrnili pogled na zadevo. Pojasnili so, da so želeli MZZ prepričati, da bi poleg treh SMS-sporočil, ki jih uporabniki prejmejo ob prihodu v tujino (o cenah mobilnih storitev v tujini, o stanju zakupljenih količin in o številki za klic v sili, ki so vsi poslani po zakonski dolžnosti), četrtega s konzularno kontaktno številko uporabniki prejeli le po predhodni zahtevi. »Predlagali smo, da bi uporabnikom omogočili, da informacijo o konzularnem predstavništvu pridobijo s SMS-sporočilom na zahtevo.« Pridobili bi ga s pošiljanjem ključne besede – imena države, na primer NEMCIJA – na številko 1919.

MZZ: Z našim SMS je potovanje varnejše

V nasprotju s Telekomom so se drugi operaterji odločili za brezplačno sodelovanje z MZZ. Prvi med njimi je bil operater A1, ki zajema dobro četrtino trga mobilne telefonije. »Za sodelovanje z ministrstvom za zunanje zadeve smo se odločili že septembra lani,« so pojasnili v podjetju A1. »Vsebino sporočil določa ministrstvo, mi pa opravimo tehnično storitev pošiljanja. Sporočila vsebujejo kontaktno številko konzularnega predstavništva v državi, v katero uporabniki potujejo, ali konzularnega predstavništva v najbližji državi. To storitev za MZZ opravljamo brezplačno. Glede na pozitivne odzive naših uporabnikov verjamemo, da so popotnikom tovrstne koristne informacije dobrodošle,« so dodali. Enako menijo tudi pri Telemachu, ki je v storitev vključen od letošnjega februarja. »SMS Veleposlaništvo uporabnikom prinaša dodatno obveščenost. Po naših izkušnjah uporabniki zelo dobro sprejemajo dodatno informiranje v tujini in veseli smo, da jim to lahko omogočimo,« pravijo pri Telemachu. Poudarili so, da je »storitev tako za uporabnike kot tudi za ministrstvo za zunanje zadeve brezplačna«.

Na MZZ so še pojasnili, da je prek sistema SMS Veleposlaništvo izven turistične sezone poslanih do 200.000 sporočil, v turistični sezoni pa še neprimerno več. Na podlagi skoraj enoletnih izkušenj s konzularnimi SMS-sporočili na MZZ pravijo, da je »podatek o kontaktih veleposlaništva na mobilnem telefonu nadvse dobrodošel«. »S tem je v kritičnih situacijah preprečen najhujši učinek nezgode, to je šok, panika, negotovost. Ko komu ukradejo denarnico z vsemi dokumenti, je najprej soočen z vprašanjem, kaj naj najprej stori. Osebje veleposlaništva ga v nadaljevanju usmeri k prijavi nezgode pri lokalni policiji in mu pomaga do nadomestnih dokumentov,« so pojasnili na MZZ. »Želimo, da bi k tej storitvi pristopil tudi Telekom, ne le kot kot največji slovenski operater, pač pa tudi kot operater, ki je v večinski državni lasti. Ne vemo, ali se bo in kdaj se bo Telekom pridružil aplikaciji SMS-obveščanja, vemo pa, da tisti slovenski državljani, ki to storitev lahko uporabljajo, varneje potujejo po svetu,« so dodali.