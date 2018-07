Že res, da je bila Arena Z'dežele za Olimpijo, Maribor in Domžale lani tudi zakleta, a kaj, ko Celjani niso izkoristili ne prve (pokal) ne druge (liga) poti do Evrope. Še tretjič zapored, skoraj že abonirano peto mesto, da se na Evropo, tiho željo, čaka že četrto sezono. »Ekipe ne obremenjujemo s konkretnimi mesti, ne ustrašimo pa se ambicij, da se borimo s komer koli v tej ligi,« pred novo sezono napoveduje predsednik kluba Miloš Rovšnik. Zdaj pa sploh, potem ko so včeraj predstavili novega napadalca, 21-letnega Elvirja Ibiševića.

Rovšnik izpostavlja delo upravnega odbora pri prestopu bratranca Vedada Ibiševića, ki je doslej igral v ZDA, tam zbral dva nastopa za kadetsko reprezentanco, preden je januarja letos dočakal debi v dresu reprezentance BIH. Za Celje sta po Rovšnikovih besedah tako ambicija kot realnost konkuriranje za prva štiri mesta. »Imamo vse dobre pogoje za delo. V pretekli sezoni nam je malo zmanjkalo, ampak je bilo končno peto mesto tudi realno. Zlasti glede nato, da smo začeli s precejšnjimi težavami, ko so nam napovedovali celo boj za obstanek.«

Trener Dušan Kosič je jeseni od Tomaža Petroviča prevzel preverjena imena, a potreboval veliko časa, da je iz njih sestavil ekipo, ki je z(a)držala remije, saj je, kot je postala tudi Kosičeva fraza, Celje izgubljajo že dobljene tekme. In celo obratno. Česar ni prinesel ekipni uspeh, je vsaj posamični. Rudi Požeg Vancaš je prišel vse do reprezentance, Elvedin Džinić pa skupaj z njim po izboru SPINS še do idealne enajsterice lige. Prav vprašanje prihodnosti Požega Vancaša je bilo ključno, kar se je pokazalo na pripravah, kjer so Celjani proti tujim prvoligašem – makedonskemu Vardarju (1:1), ukrajinski Vorskli (2:0) in katarskem Umm Salalu (1:1) – znova stavili prav nanj. Kako si Rovšnik razlaga, da je Požeg Vancaš ostal? »Naš cilj je igrati všečno igro, ki bo zadovoljila publiko, in maksimalno izkoristiti potencial mladih igralcev, ki se želijo dokazovati. Imamo tri reprezentante v mladi reprezentanci in Požega Vancaša v članski, kar dviguje rejting in vrednost klubu in posledično tudi drugim igralcem.«

Med trojico Luka Žinko, Bian Paul Šauperl in Fedor Predgragović, ki je odšla, je bil ob izkušenem Žinku večinoma Predragović tisti, na katerega je Kosić računal, ko je lovil rezultat. Med prišleki so večinoma branilci, izstopa pa prihod vezista Jakoba Novaka iz Olimpije, ki je bil vmes posojen v Rudar. Celjani so odigrali sicer skupaj le pet pripravljalnih tekem, potem ko so uvodoma v lokalnem obračunu premagali Šampion (5:0), na koncu pa še remizirali s Fužinarjem (0:0). »Pomembno je, da ni odigranih preveč tekem, ker smo se raje posvetili treningu in imeli nasprotnike, kjer smo lahko realno preverili, kaj so počeli na treningih. Nabor tekmecev je bil dobro ravnovesje. Rezultati so dobri, ne smejo pa nas zavesti,« poudarja Rovšnik.

Potem ko jih je predlani v boju za Evropo ob trojčku Olimpija, Maribor in Domžale prehitela Gorica, lani pa bližnji Rudar, se v Celju letošnje konkurence pretirano ne bojijo. »Veseli nas, da je prišla Mura, to pomeni tudi večji obisk gostujočih navijačev. Dobro pa bi bilo, če bi se lahko vzpostavil dovolj stalen termin domačih tekem, na katerega bi se ljudje navadili. Sicer pa gledalce, kot ugotavljamo v športnem mestu, kakršno je Celje, pritegne predvsem borbena igra.«

Naša napoved: 4. mesto