Poezija za (ne)vsakdanjo rabo

Petra Kolmančič ostaja s svojo novo pesniško zbirko s pomenljivim naslovom Tretja oseba dvojine na sledi predhodni knjigi P(l)ast za p(l)astjo, hkrati pa preobrača svoj »panoptični pogled«. Tokrat so pesničine oči uprte v notranjost, v mnogoterost jaza, vpetega v časovno-spominske koordinate, emocionalne preizkušnje in biološki spol. Gre za poglobljena soočanja z eksistenco in esenco, za nenehno prevpraševanje položaja (ženskega) subjekta v svetu »neizprosne resničnosti«, ki »sproti izkrivlja besede, podobe, dejanja« –̶ in obstanka v njem. Odgovor je enoznačen in neizprosen: »Razkrojiti se moraš, / razbiti, / opustiti vse, kar si in kar si bila – / in se potem narediti na novo.« Tako pesnica svetuje v Nasvetih za nevsakdanjo rabo, v uvodnem in enem najmočnejših ciklov. Za nepretencioznim, priročniškim naslovom se skriva odločilni nastavek celotne zbirke, ki že odpira vsa vprašanja, s katerimi se avtorica v kombinacijah in permutacijah sooča v nadaljevanju. Refleksivna lirika Petre Kolmančič je pogumno vrtnarjenje po lastni notranjščini, »kajti nepovratne terjatve s samim seboj / bistveno vplivajo na likvidnost / duše in srca«.