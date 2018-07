Poleg 15 dni priprav na Rogli je slovenska reprezentanca odigrala tudi štiri tekme, po dve proti Češki in Hrvaški. Po treh zaporednih zmagah na Rogli (proti Čehom s 26:25 in 35:16, proti Hrvatom s 30:22) je na zadnji tekmi proti južnim sosedom v Ivanić-Gradu doživela poraz z 11 goli razlike (19:30). Po pripravah na Rogli so mladinci opravili še nekaj treningov v Laškem (tam je nastanjenih tudi vseh 16 reprezentanc, udeleženk EP) in Golovcu, kjer bodo v prvem delu igrali proti Norveški (danes ob 19.30), Izraelu (jutri ob 19. uri) in Srbiji (nedelja ob 19. uri). V drugi del tekmovanja, ki bo v Zlatorogu, peljeta prvi dve mesti iz vsake skupine.

Selektor Saša Prapotnik je imel na pripravah 20 igralcev, od katerih jih bo izbral 16 za prvi del EP, dva pa bosta imela status rezerve. Saša Prapotnik drugo leto vodi mladinsko reprezentanco (sočasno je trener Ormoža), zaveda pa se, da bo nastop pred domačimi gledalci nekaj posebnega: »Ne želimo govoriti in napovedovati kolajne, saj bi si s tem naložili le dodaten pritisk, tega pa nočemo in ne želimo. A se sočasno zavedamo, da bo nekaj pritiska vedno prisotnega. Toda če želiš v življenju kaj doseči in postati, je pritisk nujen del tega procesa. Imamo kakovostno ekipo, fantje pa so v svojih klubih kljub svoji mladosti med nosilci igre. A sami sebi bi lagali in se skrivali, če ne bi odkrito dejali, da je naš osnovni cilj polfinale. Vendar se naše želje tam še ne končajo, kajti sanje niso nikomur prepovedane. Seveda pa kot selektor vztrajam, da gremo od tekme do tekme, korak za korakom.«

Slovenski mladinci so doslej na EP osvojili tri bronaste kolajne (2004, 2010, 2012), leta 2002 pa s srebrno poskrbeli za največji uspeh v tej kategoriji. Tudi sedanja generacija letnika 1998 in mlajših (v njej so kar štirje igralci letnika 1999 in dva letnika 2000) ima v Celju visoke cilje. Njen glavni zvezdnik je Domen Makuc, član Celja Pivovarne Laško in drugi najmlajši v reprezentanci: 1. julija je dopolnil šele 18 let, mlajši je le vratar Jošt Juričan, ki je bil toliko star predvčerajšnjim. »Seveda želimo uresničiti visoka pričakovanja, tako svoja kot javnosti, in se boriti za kolajne. Pri tem bi bile polne tribune Golovca in Zlatoroga za nas zelo velik plus. Kar se tiče pritiska, se ga bo pač treba navaditi. Na igrišču moramo prikazati hitro igro s hitrimi (pol)protinapadi, vsa igralna mesta pa imamo dobro pokrita. Imamo veliko razlogov za optimizem,« pravi Domen Makuc s Kozine, ki je pred koncem sezone odšel na artroskopijo kolena, EP pa bo zanj prva preizkušnja po operaciji. »Iz dneva v dan je manj bolečin, igram pa že precej bolj sproščeno kot na začetku priprav. Upam in verjamem, da bo prav na EP vse v najboljšem redu.«