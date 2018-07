Resda je iz tistega obdobja tudi zadnja klubska lovorika, pokalna zmaga maja 2014. Dosežena je bila s Parmino ekipo, ki pa je danes zgolj še spomin in opomin. Nova zgodba ima precej bolj trdne temelje, kot so bili tisti, ki jih je z vzvišenim lomastenjem po goriškem Športnem parku postavilo vodstvo partnerskega kluba iz bogate italijanske pokrajine Emilija - Romanja. Na pragu četrtega leta na čelu kluba se lahko predsednik Hari Arčon pohvali, da je klub saniran in da so pospravljeni tudi vsi okostnjaki iz omar. Seveda pa to ne pomeni, da v klubu cvetijo rožice. Arčon se zaveda, da bo po garaških preteklih letih prav takšno tudi nadaljevanje njegovega mandata.

»Naš proračun ostaja nespremenjen in znaša slab milijon evrov,« ne skriva številk Hari Arčon, kot tudi ne dejstva, da je višina razpoložljivih sredstev odvisna od poslovanja kluba. V prvi vrsti od uspešnosti prestopnega roka. »Če ne bomo realizirali enega močnega prestopa ali dveh manjših, bomo težko dosegli ta nivo.« Letos je izpadel tudi načrtovani evropski prihodek, ki bi bil zelo dragocena tovrstna pomoč, in predsednik je tudi tu neposreden: »Za eno piškavo zmago smo izgubili priložnost, da bi se ta teden odpeljali na izlet v San Marino in iskali ugodne povezave z Bukarešto za gostovanje v drugem predkrogu.«

In čeprav so po koncu minule sezone poudarjali, da je sredina lestvice domet ekipe, pa ni nobenega dvoma, da je neuspešno iskanje evropske vozovnice narekovalo sorazmerno drastične kadrovske poteze. Brez nove pogodbe je ostalo več izkušenejših (starejših) igralcev, prihodnost bo trener Miran Srebrnič zastavil na mlajših. »V novo sezono odhajamo z manjšim igralskim kadrom, v katerem bo nekje do 23 igralcev in vratarjev. Poleg tega želimo potrkati na miselnost vodilnih v gospodarstvu in tudi na tiste, ki predstavljajo naše občinstvo. Dokler se vsi skupaj ne bomo prepletli in poiskali skupnih interesov, ne bomo šli naprej. 15. v mesecu ni sentimentalnosti, poklicna ekipa prinaša zakonitosti, ki se jim ne moremo izogniti,« pravi Arčon. Obenem izpostavlja še eno usmeritev kluba v časih, ki v smislu sponzorskih pogodb, kot poudarja, nikoli ne bodo več taki, kot so bili pred dvajsetimi leti: »Imamo samo dve možnosti: ali postanemo bogati ali pa dodano vrednost ustvarimo z voljo, delom in ogromno pozitivne energije. Prepričan sem, da se da marsikaj narediti tudi brez denarja.«

Večje prodaje za zdaj še ni realiziral, zanimanje je za vratarja Grego Sorčana, a še brez konkretne ponudbe. Ko bo prišla, bodo sledile tudi naslednje kadrovske poteze. »Vsakega igralca, ki bo odšel zdaj, ko smo zmanjšali kader, bomo nadomestili z novim,« še dodaja predsednik, ki še naprej povsem zaupa tudi svojemu »Arsenu Wengerju«, trenerju Miranu Srebrniču, ki je trener ali pomočnik v klubu že 13. sezono.

Naša napoved: 4. mesto