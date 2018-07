Po Olimpiji obračuni v Evropi čakajo še tri slovenske prvoligaše.

Maribor – Partizani (danes ob 20.15, izid prvega obračuna 0:1) Za vijoličaste je skoraj večja neznanka nova zelenica v Ljudskem vrtu kot povratni obračun s Partizanijem. »Ko igrišče ni zalito, se malo obnaša kot umetna trava, pa saj tudi je malo umetne trave. Ampak dobro smo se spoznali s podlago,« je povedal Blaž Vrhovec. Maribor si po zmagi v Tirani (0:1) nocoj obeta za ta letni čas dober obisk. Darko Milanič še ne bo mogel računati na Felipeja Santosa, ki je v Maribor prišel z navdahnjenimi igrami v Ankaranu. Zadostuje mu kader iz Tirane, kjer so po golu Gregorja Bajdeta delovali, kot da je tekma končana, naleteli pa na organiziranega tekmeca, ki je pretil s hitrimi globinskimi žogami. »V določenem trenutku so se branili visoko, ampak tudi ko so se povlekli globoko pred svoj gol in smo imeli posest, so se nam relativno kvalitetno postavili po robu,« meni Darko Milanič. Slabšo realizacijo, ki jo je Milanič pripisal tudi slabemu igrišču, naj bi danes zamenjala živa(hna) in dinamična igra.

Tre Fiori – Rudar (danes ob 20.45, izid prvega obračuna 7:0) Velenjčani so štiri leta čakali na svojo šesto evropsko sezono, po kanonadi golov na prvi tekmi proti Tre Fioriju (7:0) pa jim gostovanje v Forliju v Italiji, kjer sanmarinski klubi letos zaradi evropskega prvenstva do 21 let igrajo evropske tekme, zdaj predstavlja zlasti naporen urnik. V tem tednu bodo odigrali kar tri tekme, potem ko so v Beljaku v ponedeljek odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo z moskovskim Spartakom (1:3). Dobro so se upirali, a doživeli poraz, potem ko je Marijan Pušnik po prvi tekmi s Tre Fiorijem povedal: »Res je, da smo se prvi polčas zelo mučili, kar smo tudi pričakovali, ampak sem rekel fantom naj igrajo samo mirno dalje, saj je bilo jasno, da smo kvalitetnejše moštvo.« V dobri strelski formi je Milan Tučić, ob Dominiku Radiću strelec dveh zadetkov na prvi tekmi. Velenjčane čaka v nedeljo začetek prvenstva, ko gostijo Maribor, nato pa naslednji četrtek še vrhunec, ko v Velenje prihaja bukareška Steaua v praktično že zagotovljenem drugem krogu kvalifikacij.