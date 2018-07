Festival Dobimo se pred Škucem ostaja že vrsto let zvest Stari Ljubljani, a tudi novim idejam, kako predramiti poletne popoldneve in večere. Z izjemo stalnice – k snovanju kulturno-umetniškega direndaja vselej povabijo nekatere že vidne, a večinoma še neuveljavljene izvajalce, ki premorejo dovolj širokoglednosti in širokogrudnosti, da v ležerno Ljubljano pripeljejo svež veter. Če jim uspe z njim ob gledalcih privabiti še deževne oblake, se festivalski program izpred galerije Škuc preseli v njeno notranjost.

Najboljši detektivi Tudi letošnji glavni programski sklopi festivala so že pomirjujoča klasika. Tako se bo v okviru Muzike na Starem trgu vsak dan ob 20. uri predstavila vrsta glasbenikov, med njimi že v soboto Jarc Gregorin trio z mešanico bluesa in rocka, pa v ponedeljek avantgardni Kukushai, ki zlijejo v eno jazz in pop, plesa željni se bodo ob salsi skupine Café mezclado lahko razgibali v sredo, četrtkov večer bo obarvan bolj etno, ritem bodo narekovali Jazoo. Teater v galeriji prinaša letos tri predstave za odrasle: Brutalce bodo izvajali društvo Matafir, Guliver na otoku velikanov bo pravzaprav mini kabaret ekstremnih marionet, igralec Uroš Potočnik bo ciljal visoko v gledališki predstavi Moški v visokem stolpcu. Še bolj bodo na svoj račun prišli otroci, ki bodo lahko izbirali med vrsto lutkovnih predstav, denimo že jutrišnjo Zmajček in poznejšima Mehurčki in Mavrična gosenica. Glasnejšim nadebudnežem bo bolj po volji glasbena predstava Marko skače ali pripovedovalsko-glasbeni dogodek Marsikaj se ti zgodi, ko greš na pot, bolj sramežljivim raziskovalcem bo na kožo pisana predstava Kako je Oskar postal detektiv. Najpridnejši starši si bodo, ko pade tema, nemara lahko privoščili še torkovo ali sredino predstavo vselej vznemirljivega Cabareta Tiffany, pa tudi zaključna nedelja z ironijo ne bo skoparila, saj bosta oder zavzela kolektiva burleskno-kabarejskih Fem TV in improvizatorskih ImproŠk. Ljubitelji filma med njimi bodo telesa, ne pa misli med drugim lahko odložili pred projekcije digitalno restavriranih kopij celovečercev Damjana Kozoleta Usodni telefon (1987) in Remington (1988).

Umazanih rok Za mlado in staro, ki bi si želelo še aktivnejše udeležbe, bodo ob popoldnevih na voljo ustvarjalne delavnice. Mlajši se bodo lahko že jutri privajali lutkarstva s Sonjo Kononenko, v soboto in nedeljo pa fotografiranja z Jasno Klančišar; Nevena Aleksovski bo vodila delavnico kuratorstva. Na voljo so tudi mesta za ustvarjalno delavnico, ki se ob Plečnikovem letu navezuje na velikega slovenskega arhitekta, sicer pa se bo mogoče spoznavati tudi s tehniko sitotiska, precejšnje število delavnic pa bo pritegnilo tudi podpornike recikliranja. Ti bodo imeli priložnost izdelati zapestnice in etuije iz odsluženih zračnic ali pričarati preprogo iz odsluženih majic. Vstop na vse dogodke je tudi letos prost.