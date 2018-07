Powell je svoje redno polletno poročilo o politiki centralne banke v torek podal v senatnem odboru za bančništvo, v sredo pa je ponovil vajo v predstavniškem domu. Demokratka Maxine Water je nemudoma udarila po Trumpu in njegovi brezglavi trgovinski politiki, Powell pa je dejal, da predsednikove politike ne namerava kritizirati.

Kljub temu je kasneje dejal, da je naraščanje protekcionizma slabo tako za ZDA kot za svetovno gospodarstvo, ne verjame pa, da je to cilj Trumpove politike. Carine, s katerimi ameriški trgovinski partnerji udarjajo, so po Powellovih besedah skrb vzbujajoče. Potrebna je velika previdnost, preden se podaš na pot višanja carin, ker je potem s te poti težko skreniti, je dodal.

Powell je udaril plat zvona zaradi naraščajočega dolga in proračunskega primanjkljaja. Fiskalni položaj ZDA ni vzdržen in dolg se povečuje prehitro v primerjavi z gospodarsko rastjo. Kongres je pozval, naj ukrepa takoj, kar pa se ne bo zgodilo, saj republikanci ne bodo zvišali davkov, ki so jih konec lanskega leta znižali. Prav tako ne bodo zmanjšali porabe za vojsko, zaradi katere varčujejo povsod drugje.

Skrb so kibernetski napadi

Powell ne vidi takojšnje nevarnosti nove gospodarske krize, ko tudi ne posebnih finančnih balonov zaradi dolgega obdobja nizkih obrestnih mer. Če ga kaj skrbi, so to kibernetski napadi in kongres je pozval, naj takoj stori vse kar more, proti temu.

Republikanci so na zasedanju odbora izražali skrb, da centralna banka prepočasi zmanjšuje svojo bilanco, ki se je napihnila v času zadnje krize, a je Powell zatrdil, da skrbno domišljenega načrta zmanjševanja bilance ne bodo spreminjali in to se bo nadaljevalo morda še nekaj let, končne vrednosti bilance pa ne nameravajo določiti.

Zadnjo krizo je povzročil nepremičninski balon, vendar Powell meni, da stanovanja in hipoteke tokrat niso tako pomemben dejavnik ameriškega gospodarskega okrevanja in rasti, zato ne vplivajo zelo na denarno politiko.

Kongres je pozval, naj razmisli o tem, ali bi bilo potrebno olajšati kreditne pogoje, ker so zaostreni pogoji po zadnji krizi potisnili s trga preveč možnih kupcev.