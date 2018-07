V Nikaragvi so v torek državna policija in paravojaške enote, zveste predsedniku države Danielu Ortegi, prevzele nadzor v mestu Masaya, od koder so se aprila letos razširili protesti in zatem upor proti vladi. V silovitem spopadu s protestniki so umrle štiri osebe, veliko je bilo tudi ranjenih, poročajo lokalni mediji. Masaya je bila poslednja tarča Ortegovih sil v tako imenovani operaciji čiščenja barikad, ki so jih uporniki postavili v več mestih in na ključnih cestnih povezavah.

Najmanj tristo mrtvih

Od 1500 do 2000 do zob oboroženih pripadnikov posebnih policijskih in paravojaških enot je obkolilo mesto Masaya, ki je priljubljen turistični cilj v Nikaragvi, oddaljen okoli 27 kilometrov od prestolnice Managua. Glavna tarča je bila četrt Monimbo, to je žarišče upora, kjer so uporniki postavili cestne barikade. Na prihod vladnih enot so po poročanju lokalnih medijev opozarjali zvonovi katedrale, a prepozno. Uporniki, oboroženi z lahkim orožjem in doma izdelanimi raketometi, so bili že obkoljeni in v primežu groženj ostrostrelcev z vrha vladnih stavb. Vseeno so vladne sile za vzpostavitev nadzora nad četrtjo Monimbo potrebovale sedem ur.

Po današnjem pisanju nikaragovskih medijev, ki se sklicujejo na poročilo sekretarja organizacije za človekove pravice (ANPDH) Alvara Leive, so bili v akciji ubiti trije civilisti in en policist, ranjenih pa naj bi bilo več deset udeležencev. Po navedbah Leive so številne upornike aretirali in jih bodo verjetno obtožili terorizma, preostalim je uspelo s pomočjo katoliške cerkve pobegniti.

Monimbo je zgodovinsko naselje bojevitih indijanskih prebivalcev, ki so se v sedemdesetih letih prvi postavili po robu diktaturi družine Somosa. Diktaturo je leta 1979 premagalo levičarsko gverilsko gibanje Sandinistična nacionalna osvobodilna fronta (FSLN) pod poveljstvom sedanjega predsednika Daniela Ortege. Prav na današnji dan, 19. julija, praznujejo 39. obletnico začetka sandinistične revolucije.