Nogometaši Olimpije so brez resne priložnosti za zadetek izpadli že v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Čeprav je bil Qarabag zrel za izpad, je v Bakuju brez težav ohranil prednost iz Stožic (1:0). Olimpiji v uteho ostajajo kvalifikacije za evropsko ligo in nagrada Uefe v višini 240.000 evrov. Slovenske prvake čez teden dni na domačem igrišču čaka severnoirski Crusaders.

Ljubljanski trener Ilija Stolica je imel ob pomanjkanju napadalcev preglavice z izbiro ofenzivnih nogometašev in postavitvijo. Na koncu je za centralnega napadalca določil Roka Kronavetra, ki je na tem položaju nazadnje zaigral pred slabimi desetimi leti pri Dravi. Na obeh krilih sta mu pomagala Stefan Savić in Kingsley Boateng. Na začetku tekme je naveza omenjenih pokazala zobe in se pogumno zapodila proti domačim vratom, a je Kronaveter iz ugodnega položaja zapravil edino priložnost polčasa, ko je žogo poslal čez gol. Namesto da bi slovenski prvaki nadaljevali v visokem ritmu in Qarabagu vsilili svoj način igre, je azerbajdžanski prvak stopil na žogo in zaigral odločneje kot pred tednom dni v Ljubljani. Olimpija je v vročem poletnem večeru postajala vse bolj negotova, okrepitve na sredini igrišča so izgubljale interne dvoboje s tekmeci, ki so vršili pritisk na gostujoča vrata, a Ivačič ni imel veliko dela.

Olimpija je bila v drugem polčasu več pri žogi, a ostala brez idej v konici napada. Ljubljančani so žogo pripeljali do kazenskega prostora, nato pa ni bilo razpoloženega igralca, ki bi resneje ogrozil favorizirani Qarabag. Azerbajdžanski prvak je vse manj tvegal, saj mu je za napredovanje zadostovala prednost iz Stožic, Stolica pa je z vsemi tremi menjavami iskal način, da bi Olimpija v zaključku tekme izsilila podaljšek. Domači so se postavili v obrambno držo, žoga je krožila okoli domačih vrat, a je Olimpija ostala brez nevarnega strela.

Novi trener Olimpije Ilija Stolica je bil pred odhodom iz Bakuja razočaran nad izpadom iz kvalifikacij za ligo prvakov: »Nasproti nam je stal zelo kakovosten tekmec, zato nismo mogli preveč tvegati. Na obeh tekmah smo pokazali, da se lahko kosamo s Qarabagom. Zaslužili smo si več. Tekmec je napredoval po srečnem golu v Stožicah.« Soočil se je tudi z vprašanjem, zakaj imata povprečna Potinčanin in Avramovski prednost pred drugimi igralci, ki so na klopi ali tribuni (Miškić, Kapun …). »Ne bom komentiral igre posameznih igralcev. Na igrišče vedno pošljem enajsterico, za katero menim, da lahko premaga nasprotnika,« je bil neprepričljiv Stolica.

Qarabag – Olimpija 0:0 Naprej Qarabag s skupnim izidom 1:0. Stadion Tofiqa Behramova, gledalcev 15.000, sodnik: Papir (Izrael) – 7, rumeni kartoni: Medvedev; Boateng, Putinčanin, Gajić, Črnic, rdeči karton: Putinčanin (90+4, drugi rumeni). Qarabag: Vagner 6, Medvedev 6, Slavčev 6, Michel 6, Quintana 6 (od 42. Ozobić 6), Madatov 6 (od 90. Agolli), Zoubir 6, Rzezniczak 6, Hüsejnov 6, Guerrier 6, Dinijev 6, trener: Gurbanov 6. Olimpija: Ivačič 6, Bagnack 6 (od 73. Ilić 6), Gajić 6, Kronaveter 6 (od 71. Miškić 6), Boateng 5, Zarifović 6, Štiglec 6, Putinčanin 5, Savić 6 (od 46. Črnic 6), Tomić 6, Avramovski 5, trener: Stolica 6. Igralec tekme: Michel (Qarabag). Streli v okvir gola: 3:1, streli mimo gola: 5:4, koti: 3:4, prekrški: 12:12, prepovedani položaji: 3:3, posest žoge (v odstotkih): 56:44.