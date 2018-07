Izklicna cena je tokrat 2,38 milijona evrov, na prvi dražbi je bila 3,4 milijona evrov. Naprodaj je celotno smučišče Kope in zajema vse žičniške naprave, stroje, opremo, naprave na smučišču, opremo v pisarnah in apartmajih ter drobni inventar, sistem za zasneževanje smučišča, montažne barake in restavracijo. Smučišče na Kopah, ki je del stečajne mase septembra 2015 propadlega podjetja Gorsko turistični center (GTC) Kope, ima vse od stečaja te družbe v najemu družba Vabo. V zadnji zimski sezoni so na Kopah našteli več kot 79.000 smučarjev in so bili s sezono zadovoljni. Ob tem družba Vabo, ki ima s smučiščem dolgoročne načrte, vse bolj krepi tudi poletni turizem na zahodnem delu Pohorja, kjer leži to smučišče. Del stečajne mase sta tudi leta 2009 zgrajeni dve apartmajski hiši z več apartmaji v Ribnici na Pohorju. Za to premoženje stečajna upraviteljica do 18. avgusta letos zbira ponudbe potencialnih kupcev. To je že šesti poskus prodaje teh apartmajskih hiš v okviru stečajnega postopka družbe GTC Kope. Nazadnje sta se aprila letos apartmajski hiši prodajali na javni dražbi, na kateri je bila izklicna cena določena pri 1,59 milijona evrov. Nepremičnini ima v najemu družba Turi, ki ima tudi koncesijo za bližnje žičniške naprave v Ribnici na Pohorju.