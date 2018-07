Voditelj Carlson Tucker je Trumpa v intervjuju, ki so ga predvajali v torek zvečer, vprašal, zakaj bi se morale po njegovem mnenju ZDA odzvati, če bi na primer Črna gora kot najmlajša članica Nata zaprosila za pomoč pri obrambi. Dodal je, da je Črno goro navedel kot hipotetičen scenarij.

Ameriški predsednik je dejal, da se je sam že večkrat vprašal o smislu napotitve ameriških vojakov v tako majhne zavezniške države. »Črna gora je majhna država z zelo močnimi ljudmi. To so agresivni ljudje, lahko postanejo agresivni in - čestitke - znašli smo se v tretji svetovni vojni,« je nadaljeval Trump o Črnogorcih, kot navaja nemška tiskovna agencija dpa.

S svojimi izjavami v intervjuju, ki je bil posvečen predvsem severnoatlantskemu zavezništvu, je Trump ponovno vzbudil dvom, da so ZDA brezpogojno pripravljene pomagati svojim zaveznikom. V petem členu sporazuma se zaveznice namreč strinjajo, da je napad na eno ali več članic napad na vse ter da se bodo medsebojno podpirale.