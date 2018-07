To je že drugi sindikat žerjavistov, že vrsto let deluje Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper. A predstavniki pravijo, da novi vključuje tudi žerjaviste, ki niso zaposleni v družbi Luka Koper, a tam delajo. Gre večinoma za delavce, ki v Luki Koper delajo prek tako imenovanih izvajalcev pristaniških storitev (IPS). Sta pa to seveda bratska sindikata in se bosta skupaj in usklajeno borila za izenačitev delovnih razmer.

»Idealno bi seveda bilo, da bi se novi sindikat čim prej ukinil, kar bi pomenilo, da se vsi IPS-delavci zaposlijo v Luki Koper; če pa govorimo o nedvomno in realno dosegljivih ciljih, bo naše poslanstvo čimprejšnja izenačitev delovnih razmer in pravic iz dela za vse delavce, ki delajo v pristanišču,« so zapisali v na novo ustanovljenem sindikatu. Poudarili so, da so v minulih dneh pridobili 93 pristopnih izjav delavcev iz dvanajstih IPS-podjetij.

Novi sindikat nima predsednika, njegov najvišji organ je upravni odbor, ki trenutno šteje 29 članov, med drugim člane organov bratskega sindikata.