Francozi so v nedeljo v finalu svetovnega prvenstva v Moskvi s 4:2 (2:1) premagali Hrvate. V ponedeljek je sledil sprejem v prestolnici, a številni navijači so se pritožili, da je bil avtobus z nogometnimi junaki prehiter in da so jih videli le za nekaj trenutkov. Nekateri od kritikov so bili mnenja, da bi bil krivec lahko sam francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je nato sprejel izbrano vrsto.

Bruno Roger-Petit iz predsednikovega urada pa odgovarja, da so opozarjali odgovorne na sprejemu, »da se jim zdi načrtovani čas do prihoda v palačo prekratek.« Po njegovem mnenju je bil Macron tisti, ki se je tokrat prilagodil željam ekipe in nogometne zveze. »Vsekakor si zmaga reprezentance te polemike ne zasluži,« še dodaja Roger-Petit.

Pariška policija pa poudarja, da avtobus res ni bil hiter, pa čeprav je »parada« na Elizejskih poljanah, kjer se je zbralo okrog 300.000 ljudi, trajala vsega 12 minut. Pred 20 leti, ko je Francija osvojila prvi naslov, pa je ekipa po pisanju časnika Le Monde za isti del poti potrebovala dve uri, da se je prebila skozi navijače do predsednika. Razburjenje privržencev nogometa je zato razumljivo.

Zadevo zdaj skušajo rešiti tudi nogometaši. Mladi Kylian Mbappe pravi, da se bo reprezentanca na Elizejske poljane vrnila čez štiri leta po turnirju v Katarju, ali pa že čez dve leti po naslednjem evropskem prvenstvu.