Poletje prinaša obilo užitkov v sončnih žarkih, ki pa včasih poskrbijo tudi za kakšno neljubo presenečenje. Preobčutljivost kože za sonce pri uporabnikih nekaterih zdravil je eno takšnih, opozarjajo pri Lekarniški zbornici Slovenije.

»Najbolj poznana zdravila, ki povzročijo preobčutljivost kože za sonce, so iz skupine nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil, tudi v obliki kreme ali gela za nanos na kožo, nekatera zdravila za zdravljenje okužb z bakterijami, zdravila za zdravljenje hujših oblik aken, določena zdravila za odvajanje vode iz telesa, tudi nekatera zdravila za zdravljenje psihoze in depresije ter določena zdravila za zdravljenje srčne aritmije,« pravi v sporočilu za javnost mag. Nina Pisk iz Gorenjskih lekarn.

Fototoksičnosti ali fotoalergične reakcije Za nastanek te preobčutljivosti sta potrebna za ultravijolično sevanje občutljiva snov in ultravijolično sevanje. Spremembe na koži sprožita svetloba in prisotnost tuje snovi (fotosenzibilizator), ki jo na kožo nanesemo od zunaj ali pa v kožo pride po krvnem obtoku, potem ko smo jo zaužili ali vnesli z vdihavanjem. »Preobčutljivost na koži se lahko razvije kot posledica fototoksičnosti ali fotoalergične reakcije. V primeru fototoksičnosti se razvije fotokemijska reakcija v koži, ki je posledica zaužitih ali na kožo nanesenih kemičnih snovi, na katere delujejo UV-žarki. Nastopi izključno na predelih, ki so bili izpostavljeni UV-žarkom. Meja med prizadetimi in neprizadetimi deli je dokaj ostra. Na koži se pokažejo enaki znaki kot pri običajnih sončnih opeklinah,« razloži mag. Pisk. Malce drugače je pri fotoalergijskih reakcijah, pri katerih se sicer imunološko neaktivno zdravilo ali njegov delec spremeni v telesu tujo snov (alergen), ki je nato izpostavljena številnim imunološkim dogajanjem. »Do reakcije običajno ne pride po prvem izpostavljanju sončnim žarkom, pojavi se po drugem ali naslednjih stikih s sončno svetlobo. Preden se alergijska reakcija razvije v polni meri, mine kar nekaj časa, lahko celo teden ali dva. Na koži se pojavijo srbeča rdečica in mehurčki, pozneje sledi luščenje prizadetih predelov. Spremembe niso ostro omejene od preostale kože in se lahko širijo tudi na predele telesa, ki niso bili v stiku s sončno svetlobo. Tudi po prenehanju izpostavljanja soncu ali uporabe zdravila lahko mine več tednov, preden spremembe na koži izzvenijo,« še dodaja mag. Nina Pisk.