ZDA pri dogovoru ne sodelujejo. Iz pogajanj so izstopile decembra lani, češ da določbe v dokumentu niso skladne z ameriško politiko do priseljevanja in beguncev.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je po današnji seji vlade povedal, da je dogovor nevaren za svet in Madžarsko, saj da bo spodbudil milijone, da se podajo na pot.

»Madžarska mora izstopiti iz postopka potrjevanja in daje s tem jasno vedeti, da na noben način ne meni, da so ukrepi ali smernice iz svežnja pot naprej,« je dejal Szijjarto.

Prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij določa 23 ciljev za bolj varen in urejen pretok ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dogovor označil za velik dosežek, ki odraža skupno razumevanje o čezmejnih migracijah kot mednarodnemu fenomenu, ki potrebuje učinkovito upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi priznava pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in zaščite.