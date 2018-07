Zagotovo ne bo hitel kot po aprilski prvi operaciji, v petek ima naslednji pregled pri zdravnikih, po katerem bo mogoče znano več.

»Šlo je za artroskopijo gležnja, za ponovno operacijo, saj se zatekanje ni ustavilo. Ko so ga odprli, so videli, da je notri neka zdrizasta snov, ki je zaenkrat še neznanega izvora. Snov je odšla na preiskave, da se razišče, za kaj gre in kako je do tega prišlo. Odstranili so jo, videli pa so tudi, da je tisto, kar se je naredilo tri mesece nazaj, v redu. Zdaj se je to vnetje pojavilo, vezi in kosti pa so cele,« je po operaciji dejal Prevc, ki zdaj načrtuje počitek.

»Zdaj bom kakšen teden povsem miroval, tako da se vsa tkiva lepo počasi spet zacelijo. Res ne bi rad ponovil kakšne svoje napake iz preteklosti in prehitro začel. Potem pa bodo zdravniki oziroma fizioterapevti povedali, koliko se lahko obremeni in kako se lahko obremeni,« napoveduje slovenski as, ki vendarle upa, da bo ujel kakšno tekmo poletne velike nagrade.

»Predvsem je treba zdaj to počasi sanirati in ne imeti v glavi datumov, recimo 3. avgusta moram narediti toliko in toliko stvari. Postopoma je treba začeti in dodajati. Kakšne dobre kondicijske osnove nimam, saj sem bil kar nekaj časa v mirovanju, tudi takrat, ko sem treniral, je bilo vse bolj prilagojeno. Verjamem, da bo mišični spomin iz preteklih let dobro deloval in da se ta moč ne bo toliko izgubila. Glede na to, da sem zdaj prikovan v ležeč položaj, bo televizija kar gorela. Dobro, da se odvija Tour, seveda pa bom pogledal tudi skoke, kako so videti po televiziji, saj prav velikokrat za to še nisem imel priložnosti,« je še povedal Prevc.