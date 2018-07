Po besedah zdravnikov se vsi dečki in trener počutijo dobro, pridobili pa so tudi tri kilograme, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Klinični psiholog je pritrdil dobremu počutju in dodal, da so lahko »duševno kos vsakemu pritisku v družbi«.

Eden od dečkov je na novinarski konferenci označil trenutek, ko jih je v jami našel britanski potapljač, za »čudež«. Nogometna ekipa je bila kar devet dni ujeta v jami, preden so jih našli reševalci.

»Skušali smo skopati pot na prostost, saj nismo mogli čakati le na pomoč oblasti,« pa je o trenutkih v jami dejal trener Ekkapol Chantawong.

Pili so deževnico

Eden od dečkov je dodal, da so, dokler jih niso našli, preživeli tako, da so pili deževnico, ki je padala s skal.

Skupina dečkov, starih od 11 do 16 let, ter njihov 25-letni trener je odšla v jamo 23. junija. Močan dež je nato poplavil jamo in jim onemogočil prost izstop iz nje. Njihovo izginotje je sprožilo obsežno iskalno operacijo, v katero je bilo vključenih več kot 1000 oseb, med njimi številni strokovnjaki iz tujine. Britanski potapljači so nato 2. julija odkrili sestradano nogometno ekipo kluba Divje svinje na suhem v eni od jamskih dvoran.

Sprva so ocenjevali, da bodo morali dečki zdržati v jami do štiri mesece, da voda upade in bo možen varen izhod. Tajske oblasti so nato prejšnjo nedeljo zaradi bojazni pred novim monsunskim deževjem in poplavami sporočile, da bodo pričele z reševalno akcijo. Reševalci so ta dan iz jame pripeljali štiri dečke, stare od 14 do 16 let, dan kasneje pa so rešili še štiri dečke, stare od 12 do 14 let. V torek so nato v zadnji, tretji akciji rešili še štiri člane nogometne ekipe in njihovega trenerja.

Dečke so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer so ostali več kot en teden. Strokovnjaki so dečkom in njihovim družinam odsvetovali stik z novinarji, saj bi to lahko vplivalo na njihovo duševno zdravje.