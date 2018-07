Sodišče v Münchnu je prejšnji teden nemško nacionalistično desničarko Beate Zschäpe zaradi bombnih napadov in desetih umorov obsodilo na dosmrtno ječo. Še štiri moške pa zaradi podpiranja teroristične organizacije oz. pomoči pri umorih na večletne zaporne kazni. Med njimi so Wohllebnu prisodili največ in sicer deset let, saj je NSU priskrbel orožje, s katerimi so ubili devet priseljencev, sodišče pa ga je spoznalo krivega pomoči pri umoru.

A je Wohlleben danes zjutraj kljub obsodbi zapustil zapor. Kot je pojasnilo pristojno sodišče ne obstaja več nevarnosti, da bi 43-letnik zbežal, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče sicer nima informacij, kjer se moški od izpustitve nahaja. Wohlleben je v preiskovalnem priporu že preživel šest let in osem mesecev, tako da bi moral odsedeti še tri leta in štiri mesece. Z odločitvijo pa je sodišče sledilo oceni generalnega tožilstva v mestu Karlsruhe, da zanj zaporna kazen ni več potrebna.