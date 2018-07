Evropska komisija je Googlu danes naložila novo visoko kazen. Ta tokrat znaša 4,34 milijarde evrov, ameriško tehnološko podjetje pa si jo je prislužilo zaradi zahtev, da so na napravah z operacijskim sistemom android naložene njihove iskalne aplikacije. To je eden od pogojev, ki jih Google postavlja proizvajalcem mobilnikov in drugih pametnih naprav z andoridom, če želijo uporabljati googlovo spletno trgovino play. Poleg nadvse koristnih aplikaciji, kot so googlovi zemljevidi, so v sporno prakso vključene še aplikacije, kot so gmail, brskalnik chrome, google drive in google iskanje. Čeprav so naštete aplikacije koristne, so nekaterim uporabnikom bolj po okusu alternativne, ki nudijo iste oziroma včasih tudi boljše storitve. Nabirko obveznih aplikacij pa zaključijo še Googlove aplikacije, ki jih morate naložiti, četudi jih večina nikdar ne namerava uporabljati in so posledično zgolj navlaka, ki odžira prostor za shranjevanje.

Prepovedana korist za Googlov iskalnik Evropske komisije težave posameznikov s prostorom na disku pravzaprav ne skrbijo. Za kazen so se odločili, predvsem zaradi koristi, ki jih ima (na škodo konkurence) ameriško podjetje s pomočjo pasice za iskanje in brskalnika chorme. Slednja morajo proizvajalci vključiti v tovarniške nastavitve naprav z andoridi, če želijo imeti dostop do nepogrešljive spletne trgovine play. Komisijo je zmotilo tudi, da Google nekaterim proizvajalcem in operaterjem plačuje, da na v tovarniške nastavitve naprav vključijo izključno Googlov iskalnik, ter prepoveduje izdelavo alternativnih različic andorida, ki jih spletni velikan ni odobril. Komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je po današnji odločitvi komisije povedala: »Mobilni splet danes predstavlja več kot pol spletnega prometa. Spremenil je življenje milijonov Evropejcev. Naš primer se dotika treh vrst omejitev, ki jih je Google naložil proizvajalcem naprav z androidom in operaterjem, da bi zagotovil, da bo promet na androidih šel proti Googlovemu iskalniku. Google je andorid uporabljal kot vzvod za zagotovitev prevlade svojega iskalnika. Te prakse so konkurentom onemogočile možnost za inoviranje in tekmovanje na podlagi kvalitete. Evropskim potrošnikom so odrekle prednosti učinkovite konkurence v pomembni mobilni sferi. To je v EU nezakonito.« Nekaj podobnega se je na prelomu tisočletja očitalo Microsoftu, ko je v operacijske sisteme windows vključil brskalnik internet explorer na škodo konkurentov. Tudi ta je moral na koncu spremeniti prakse, danes pa explorerja uporabljajo le še redki. Evropska komisija je poleg nove rekordne kazni Googlu naložila, da mora prakso prekiniti v 90 dneh, za vsak dan, ko bo z uveljavitvijo zahtev odlašalo, po bo podjetje moralo plačati dodatne globe v višini 5 odstotkov povprečnega dnevnega globalnega prometa materinskega podjetja Alphabet. Poleg tega lahko posamezniki in podjetja, ki jim je Google s svojim ravnanjem povzročil škodo, ameriško podjetje tožijo na sodiščih v državah članicah EU.