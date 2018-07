Zgode in nezgode potnikov v letalskem prometu: Vroča kri, flirt in druge zgodbe visoko med oblaki

»Gospa, prosim, bi se lahko presedli?« To je bilo dolga leta vsakdanje vprašanje, ki so jih stevardese na letalih izraelske letalske družbe El Al namenjale ženskam, ko so vstopili v črno oblečeni moški s črnimi klobuki in dvema dolgima kodroma las, iskali svoj sedež in globoko vznemirjeni ugotovili, da bodo sedeli zraven žensk.