Sodniki so tokratno pritožbo ocenili kot neutemeljeno in zavrgli Kovačičev predlog, da sodišče zadrži izvajanje zakona o drugem tiru. Odločitev je pravnomočna. Kovačič je po svoji maniri že napovedal pritožbo na ustavno sodišče in jo bo vložil v najkrajšem možnem času.

Na poročilo o izidu glasovanja se je pritožil, ker meni, da je tudi vnovično glasovanje potekalo v enakih okoliščinah kot prvo glasovanje, ki ga je vrhovno sodišče po njegovi pritožbi razveljavilo. Zahteval je 97.000 evrov iz državnega proračuna za kampanjo proti zakonu. Le tako, trdi, bi bili obe kampanji pošteni. Vrhovni sodniki se niso strinjali in so poudarili, da bi lahko Kovačič tovrstne pritožbe uveljavljal že v svojem sporu zoper poročilo DVK novembra lani. Tako bi bile posledice morebitnih nepravilnosti že sankcionirane, so zapisali vrhovni sodniki in zavrnili Kovačičevo sklicevanje na kršitve v zvezi s financiranjem kampanje.