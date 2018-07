Ko so kamere hrvaških televizij v ponedeljek posnele Thompsona na panoramskem avtobusu s hrvaškimi nogometaši, ta se je izbrani vrsti pridružil na poti center Zagreba, se je na družbenih omrežjih vsul plaz ostrih kritik. Med najostrejšimi je bil predsednik opozicijske Hrvaške kmečke stranke (HSS) Krešo Beljak, ki je Thompsona označil za »fašistično smet«, a se je naknadno zaradi svojih besed opravičil.

Thompson, ki je znan po poveličevanju ustašev na svojih koncertih, je potrdil, da je prejel povabilo hrvaških nogometašev, naj se z njimi v ponedeljek pelje v avtobusu od zagrebškega letališča proti osrednjemu zagrebškemu trgu, na katerem so pripravili dobrodošlico hrvaški nogometni reprezentanci, ki je na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojila drugo mesto.

In these days, people of all faiths and cultures have been cheering and supporting #Croatia . Today, Thompson, a pro-ustaša singer, was invited to attend the celebrations in Zagreb for the Croatian football team. Was it really necessary? Nacionalizam ubija!

Povabila sta ga Modrić in Dalić

Hrvaški mediji so poročali, da sta hrvaški trener Zlatko Dalić in kapetan reprezentance in najboljši igralec svetovnega prvenstva Luka Modrić še iz Rusije osebno poklicala Thompsona in ga povabila, naj se jim pridruži na panoramskem avtobusu, iz katerega so pozdravili več kot pol milijona ljudi, ki so na ulicah Zagreba pričakali nogometaše. Dalić in Thompson naj bi bila tudi prijatelja. Ivan Rakitić je recimo na instagramu objavil skupno fotografijo s pripisom: »Prišel je kralj! Eden in edini! Gremo, Hrvaška!«

»Doživel sem že marsikaj, ampak še nikoli nisem bil priča takšnim čustvom nogometašev in naroda kot sedaj,« je za Index povedal Perković. »Povedali so mi, da je želja vseh igralcev, da sem z njimi na avtobusu do trga. Vprašal sem jih, če so prepričani,« je pojasnjeval hrvaški pevec in pristavil: »Prosili so me, naj pridem. Vem za zgodbice, zakaj ja in zakaj ne, ampak nihče jih ne bi mogel zavrniti. To ni čas za negativnost.«

Na novinarska vprašanja, zakaj je bil Thompson z njimi na avtobusu, pa je razburjeno reagiral sicer praviloma umirjeni selektor Dalić. Med dobrodošlico someščanov v Varaždinu v torek je živčno odgovoril, »da ni čas za takšna vprašanja in provokacije«, ter dejal, »da je ena izmed Thompsonovih pesmi himna nogometašev, pri čemer ni važno, kdo jo poje«. Thompson je nastopil tudi v Varaždinu.

The Cro team are Gods for their countrymen right now, especially for the young. Having far-right singer Thompson on the bus being cheered on by 100s of thousands of people in Zagreb (more than the Pope’s visit, probably biggest gathering ever) is ridiculously irresponsible. #CRO — Una Hajdari (@UnaHajdari) July 16, 2018

Gre za pesem Kako si lepa, ki govori o lepotah vseh hrvaških pokrajin, a vsebuje tudi stih, v katerem je kot del Hrvaške omenjena tudi Hercegovina, sicer del sosednje suverene države BiH. Pesem je na Hrvaškem dokaj priljubljena in jo pogosto pojejo ob različnih domoljubnih priložnostih, ne samo na tekmah hrvaške reprezentance.