Musk je danes objavil opravičilo jamarju Vernonu Unsworthu. »Njegova dejanja proti meni ne upravičujejo mojih dejanj proti njemu in za to se gospodu Unsworthu in podjetjem, ki jih kot vodja predstavljam, opravičujem,« je Musk danes zapisal na twitterju. »Krivda je moja in samo moja,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Unsworth je v pogovoru za CNN konec minulega tedna kritiziral Muskov načrt, po katerem bi tajske dečke in njihovega trenerja iz jame rešili z majhno podmornico, ki jo je na lastne stroške poslal na Tajsko. Dejal je, da to ne bi delovalo in da je šlo pri vsem skupaj le za reklamno potezo, dodal pa tudi, da »si lahko (Musk) podmornico vtakne, kjer ga bo bolelo«.

Američana so te besede očitno zelo prizadele in na twitterju, kjer ima 22 milijonov sledilcev, je v nizu objav jamarja napadel z izjemno ostrino. V tvitih, ki jih je kasneje izbrisal, je med drugim podvomil v Britančevo sodelovanje pri reševanju dečkov in ga označil za sumljivega »britanskega izseljenca, ki živi na Tajskem«. Povrh vsega ga je označil za »pedo možakarja«, to je pedofila, in kasneje to podkrepil še s tvitom: »Stavim milijon dolarjev, da je to res«.