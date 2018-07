Kot so pojasnili, na progi U6 vlaki podzemne železnice vozijo večinoma nad zemljo, zaradi česar se poleti hitro segrejejo, saj polovica vagonov na tej liniji ni klimatizirana.

»Dunajsko javno podjetje Wiener Linien zato izvaja številne ukrepe za boljše počutje potnikov. Poleg posebnih okenskih folij in metrskih zračnikov, ki v vagone dovajajo svež zrak, starejše vagone opremljajo s klimatskimi napravami,« je povedala Ulli Sima, mestna ministrica za okolje.

Ker so v vročini zelo moteče tudi neprijetne vonjave, predstavniki podjetja Wiener Linien potnikom v teh dneh na postajah podzemne železnice delijo brezplačne deodorante. Poudarjajo pa, da s to akcijo nikakor ne želijo užaliti potnikov.

Septembra naj bi na 17,4 kilometra dolgi progi uvedli tudi prepoved uživanja jedi z močnim vonjem, kot so na primer kebab, pica, testenine in mesni sir. Seznam najbolj motečih jedi bodo sestavili na pobudo potnikov in v sodelovanju z njimi. Sprva bodo kršitelje samo obveščali in opozarjali. Pijač ne tem seznamu ne bo, uživanje alkohola na dunajski podzemni železnici pa je že zdaj prepovedano.