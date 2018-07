Ameriški predsednik Donald Trump je domačo javnost, v prvi vrsti politike obeh strank in medijske komentarje, osupnil z izraženim nezaupanjem v lastne obveščevalne službe, ki so soglasno potrdile rusko vmešavanje v ameriške predsedniške volitve pred dvema letoma. Prav tako je izrazil neposredno kritiko zveznega preiskovalnega urada (FBI), da zanemarja preiskavo grehov demokratov, skupaj z njihovimi domnevno izginulimi strežniki in izgubljenimi več deset tisoč elektronskimi sporočili Hillary Clinton, ko je bila na položaju zunanje ministrice. Celo njegov zvest podpornik Newt Gingrich je Trumpov nastop komentiral kot »najbolj resno napako njegovega predsedovanja«, medtem ko je John Brennan, direktor Cie za časa predsednika Baracka Obame, šel tako daleč, da ga je označil za »nič manj kot izdajo«.

Vsa voda na Putinov mlin Frontalni napad demokratov v stilu senatorja Chrisa Murphyja, ki je Trumpovo zvračanje krivde za slabe meddržavne odnose na obe strani, potem ko je »Rusija napadla ameriško demokracijo, nekaznovano pobijala ljudi po svetu, osvojila ozemlje suverene države in sestrelila letalo, polno civilistov«, označil za nacionalno sramoto, je pričakovan. A tokrat so se z njim strinjali mnogi republikanci, večinoma z molkom ob uničujočih kritikah njihovega predsednika, Jeff Flake iz Arizone pa z javnim strinjanjem. Zmernejši je bil newyorški republikanski kongresnik Peter King, ki je dejal, da ob Trumpovi predstavi v Helsinkih ni šokiran, ampak le razočaran. Predvsem se ni strinjal s predsednikovo izjavo, da ne vidi, zakaj bi se Rusija vmešavala v ameriške volitve. Putinovo ponudbo za sodelovanje Rusije v preiskavi posebnega ameriškega tožilca Roberta Muellerja je označil za podobno vključevanju Islamske države v delovno skupino za boj proti terorizmu. Neusmiljenim ameriškim medijem se je pridružil tudi sicer Trumpu naklonjeni Fox News. Voditelj Neil Cavuto je dejal, da mu je žal, ampak mora povedati, da je bil Trumpov nastop v Helsinkih odvraten. Prizanesljivejši so bili evropski mediji, katerih splošna ocena je, da je s srečanjem največ pridobil Putin, ki si v Beli hiši ne more želeti boljšega človeka, saj je Trumpu v kratkem času uspelo zastrupiti odnose z najzvestejšimi ameriškimi zavezniki in izgubiti precej globalnega ugleda ZDA. de