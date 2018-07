Za »šumare« je bila minula sezona najuspešnejša v zgodovini. Najprej so zgodaj jeseni zasvetili reflektorji, nato so pozno spomladi zaigrali še v finalu pokala. »Presegli smo pričakovanja,« priznava športni direktor Miran Lipovac. Ker se bližnja ptujska Drava ni uvrstila v prvo ligo, Kidričani v svoji četrti sezoni med prvoligaši (p)ostajajo najbolj zavzeta ekipa v zaledju Maribora. Prihodi Erika Glihe, Tadeja Trdine in Marcela Keneja pa kažejo, da bo Oliver Bogatinov imel kljub odhodom konkurenčen kader. Za kakšen cilj? »Ostaja podoben: obstanek v ligi, ampak na osmem mestu, znova brez dodatnih kvalifikacij.« Šumari začenjajo v petek proti Celju na najbolj zaželen termin v Kidričevem: »Če bi lahko izbirali, bi vse domače tekme igrali v petek.«

Aluminiju ni tuje večje število prihodov in odhodov ne v zimskem ne poletnem prestopnem roku. Tudi Lipovac poudarja, da je morda še vedno novih igralcev več, kot bi želeli. »Ampak nadomestimo tiste, ki odhajajo. To se nam pozna predvsem v začetku sezone, dokler se ekipa še ne uigra. Vseeno pa imamo starostno eno najmlajših ekip.« Dokler bo prva liga desetčlanska, bo za Aluminij po besedah Lipovca vsaka sezona težka. Morda tokratna še težja, ker se vrača Mura in ker je Krško lani spet končalo pred njimi? »Nerad se primerjam z drugimi klubi. Želel bi si, da bi imeli malo več sreče pri sodniških odločitvah in da ne bi imeli toliko poškodb, kar nam lani ni šlo na roko.«

Igralci sami sicer poudarjajo, da ogrodje ekipe ostaja enako, a vendarle se bo poznal odhod Josipa Zebe, ki je predstavljal stabilnost v občasno neprepričljivi obrambi. Aluminiju se je najprej lani poznal paket odhodov Lovra Bizjaka in Blaža Kramerja, letos bo luknjo v obrambi krpal visokorasli Damir Grgić, v napadu pa Tadej Trdina, ki bo prvič zaigral v Sloveniji, potem ko se ga je po dobrih predstavah v avstrijskem prvoligašu Wolfsbergerju že povezalo tudi z Olimpijo, nato pa je po poškodbi nadaljeval v tretji ligi pri Allerheiligenu.

Aluminij si je na težkih, a kvalitetnih pripravah izbral pestre tekmece. Bogatinova lahko zadovolji zlasti učinkovitost, saj so na sedmih tekmah zabili štirinajst golov in jih sedem prejeli. Vse več očitno pomeni Rok Kidrič, ki prevzema breme od Ibrahima Mensaha v napadu, ki ga je okrepil tudi Marcel Kene. Aluminij je premagal madžarska prvoligaša MTK (2:1) in Puškaš (1:0) ter iranski Persepolis (5:1), poraza s hrvaškim Interjem (0:1) in albanskim Luftetarijem (1:2) sta bila tesna, medtem ko sta bili zmagi nad Taborom Sežana (3:0) in Roltekom Dob (2:1) dokazovanje prvoligaškega statusa.

»Smo leto več v prvi ligi, še več smo se naučili, vedno bolj vidimo, kakšna je razlika med prvo in drugo ligo.« Na papirju se obeta četveroboj na dnu med Krškim, Aluminijem, Triglavom in Muro, kar zna prvenstvo narediti zanimivo zlasti na koncu. Bi bila smiselna širitev prve lige za klub, kot je Aluminij? »Mislim, da bi bila, saj imamo v drugi ligi kar nekaj klubov, ki so na športnem in organizacijskem delu zelo blizu prvoligaškim klubom.«

Naša napoved: 8. mesto.