Trumpovo predstavo na skupni novinarski konferenci s Putinom zagovarjajo le redki, na primer voditelja televizije Fox News Sean Hannity in Tucker Carlson. Sicer pa se je podal na twitter in med republikanske kongresnike na pogovor o tem, kako imenitne so davčne olajšave za ameriško gospodarstvo.

Demokrati in nekdanji državni uradniki, kot je nekdanji šef Cie John Brennan, Trumpa obtožujejo izdaje ali začenjajo verjeti, da ima Putin res nekaj sila nerodnega na zalogi proti Trumpu.

Vendar pa je zavrelo tudi med republikanci. Večina jih je v zadregi in molčijo, nekateri kot je predsednik predstavniškega doma Paul Ryan vztrajajo, da je Putin slab, Trumpa ne omenjajo, manjšina pa izraža ogorčenje.

»Ena najbolj sramotnih predstav ameriškega predsednika v zgodovini« »To je bila ena najbolj sramotnih predstav ameriškega predsednika v zgodovini,« je sporočil republikanski senator iz Arizone John McCain in menil, da se je Trump udinjal Putinu. »Trump in Putin sta brala isti scenarij, predsednik pa se je odločil, da bo branil tirana pred poštenimi vprašanji svobodnega tiska in je dal Putinu platformo za širjenje propagande in laži celemu svetu,« je sporočil McCain. Američane je razburilo, da je Trump verjel Putinu na besedo, da se Rusija ni vpletala v ameriške volitve leta 2016 in je pred celim svetom zavrnil lastne obveščevalne agencije, člane lastne vlade in lastni pravosodni sistem, ki je nekaj dni pred vrhom objavil obtožnice proti 12 ruskim obveščevalcem zaradi vdorov v računalnike demokratske stranke. Položaj je bil jasen tudi voditeljem jutranje oddaje televizije Fox News, ki služi kot platforma za hvalospeve predsedniku. Voditelji so predsednika obupno pozivali naj sproži kakšen tvit ali dva, da preusmeri pozornost kam drugam. To je tudi storil najprej s pohvalo republikanskemu senatorju Randu Paulu iz Kentuckyja, ki ga je edini zagovarjal pri odločitvi za vrh s Putinom. Kasneje pa je še pribil, da je vrh z Rusom potekal veliko bolje kot vrh z zaveznicami Nata v Bruslju.