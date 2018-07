Med 22 igralci, ki so neposredno uvrščeni na glavni turnir, je tudi 27-letni Ptujčan Blaž Rola, trenutno na 239. mestu na svetovni jakostni lestvici ATP. Med vrhunskimi igralci bodo v Portorož prišli tudi Ukrajinec Sergej Stahovski, lanski zmagovalec največjega in najmočnejšega slovenskega turnirja ter s 116. mestom tudi najvišje uvrščeni igralec, Avstrijec Dennis Novak (130. igralec sveta) in Italijan Luca Vanni, zmagovalec portoroškega turnirja 2015. Prireditelji so od štirih posebnih povabil tri že razdelili, dobili pa so jih Nik Razboršek, Aljaž Radinski in Jaka Kaplja. Četrto ima v rokah selektor slovenske reprezentance Miha Mlakar, najverjetneje pa ga bo podelil enemu izmed tistih igralcev, ki so za Slovenijo igrali v Davisovem pokalu. Za posebno povabilo je zaprosil tudi Čeh Lukaš Rosol (leta 2012 je v Wimbledonu izločil Španca Rafaela Nadala), trenutno številka 281 na svetu, v zameno zanj pa bi v Portorožu igral tudi med dvojicami z enim izmed Slovencev.

Glavna novost letošnjega turnirja je kar 50-odstotno povečanje nagradnega sklada. »Doslej je nagradni sklad znašal 50.000 ameriških dolarjev, zdaj pa bo 75.000. S tem bomo lahko v Portorož privabili tudi več vrhunskih igralcev in dvignili kakovost turnirja. S povečanjem nagradnega sklada se bodo sicer povečali tudi celotni stroški organizacije turnirja, predvidoma za tretjino, vendar jih bomo uspešno pokrili,« napoveduje Aljaž Kos, direktor portoroškega turnirja in direktor hčerinskega podjetja Zavarovalnice Sava, glavnega sponzorja turnirja v Portorožu. Poleg povečanja nagradnega sklada je pomembna novost tudi sprememba sistema spremljevalnih dejavnosti. Prireditelji so zmanjšali število koncertov (letos bo večer pred uradnim začetkom turnirja nastopila glasbena skupina Big Foot Mama, tokrat v dobrodelne namene, po sobotnem finalu pa Magnifico) in se odločili za korporativne dnevne dogodke, povezane s tenisom in sponzorji, ki se bodo vsak dan začeli ob 11. uri.

Letošnji turnir bo imel tudi dobrodelno noto z akcijo Gibaj, mladina, katere ambasador je igralec Rado Mulej, ki se bo pred finalom na ekshibicijskem dvoboju pomeril z Grego Žemljo, zmagovalcem premiernega portoroškega turnirja leta 2013 (2014 je slavil Blaž Kavčič, 2016 pa Nemec Florian Mayer). Prireditelji bodo na dražbi športne opreme vrhunskih športnikov zbirali tudi denar za otroke, ki si zaradi slabega socialnega stanja ne morejo privoščiti ukvarjanja s tenisom. Za zdaj je jasno, da bodo na dražbi prodajali originalni teniški lopar (s podpisom in certifikatom) Rafaela Nadala, podpisane smuči biatlonca Jakova Faka, hokejsko palico Anžeta Kopitarja in dres košarkarja Gorana Dragića. Celoten izkupiček dražbe bo zadnji dan turnirja Marko Umberger, predsednik Tenisa Slovenije, predal Aniti Ogulin, predsednici Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje.