»Postati stabilen prvoligaš,« so v en glas ponavljali pri nogometnem klubu Krško, ko jim je v sezoni 2014/15 uspel zgodovinski podvig s prebojem v 1. SNL. Cilje so Krčani hitro uresničili, saj so v dosedanjih treh sezonah zapovrstjo zasedli šesto, osmo in sedmo mesto. Tudi prihajajočo želijo zvoziti čim bolj mirno in se morda zavihteti na sredino lestvice ter s tem poskrbeti za najboljšo uvrstitev do zdaj.

Prihod v Slovenijo sta mu svetovala Tomić in Mešanović

Vodstvo kluba je proti koncu lanske sezone prekinilo sodelovanje s švicarsko družbo JSP Group in športnim direktorjem Petrom Djordjevićem, saj je menilo, da stvari ne potekajo po zastavljenih načrtih. Začenši z letošnjo sezono je vse znova usmerjeno v razvoj s pomočjo domačega znanja, igralcev, navijačev in lokalnega gospodarstva. »Z uresničitvijo razvojnega načrta želimo v NK Krško do leta 2022, ko bomo proslavili 100. obletnico kluba, klub dvigniti iz amaterskega društva v profesionalno športno organizacijo, ki dosega visoke organizacijske in športne cilje ter je pomemben soustvarjalec športnega in nogometnega dogajanja v Posavju in Sloveniji,« so zapisali v klubu.

Igralci so pod vodstvom trenerja Alena Ščulca rokave zavihali 11. junija in začeli priprave na četrto sezono v prvoligaški konkurenci. Vodstvo kluba ni počivalo in je naredilo prve korake, ki nakazujejo na uresničevanje zgoraj omenjene strategije. Prvo profesionalno pogodbo s Krškim je podpisal 18-letni Tomaž Zakrajšek, novo triletno sodelovanje je sklenil Luka Volarič, prišle pa so tudi tri okrepitve iz tujine. Iz Viteza, kluba v BiH, Slavko Brekalo, Milan Ristovski in Daniel Štefulj pa sta posojena iz Rijeke. »Slovensko nogometno ligo poznam prek svojih prijateljev Tomića iz Olimpije in Mešanovića iz Maribora. Je precej kakovostnejša od tiste v BiH. Prednost vidim predvsem v infrastrukturi in terenu. V Krškem je igrišče zelo lepo urejeno,« je ob prihodu povedal Slavko Brekalo, medtem ko posojena nogometaša z Reke v Krškem vidita odlično sredino za razvoj.

»V Krškem je dobra kombinacija izkušenejših in mlajših igralcev. S pomočjo izkušenejših soigralcev je klub odličen za mlajše igralce, ki se še poskušajo uveljaviti,« pravi 20-letni Milan Ristovski, mlajši brat Stefana Ristovskega, ki igra za Sporting iz Lizbone. »V Krško me je Rijeka posodila, da bi se bolje razvijal in občutil, kaj je profesionalni nogomet. Za zdaj sem s to potezo izjemno zadovoljen,« pa je dodal 18-letni Daniel Štefulj.