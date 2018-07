Dokaz, da bo večina publike nogomet pozabila že v prvih dneh po prvenstvu, so kvalifikacije za ligo prvakov in za ligo Evropa, ki so že v polnem teku. Olimpija je igrala s Qarabagom in bo v sredo gostovala v Bakuju, Rudar s Tre Fiori iz San Marina, povratna tekma bo v četrtek, Domžale igrajo s Širokim, Mariborom s Partizanijem iz Tirane. Olimpija je svojo tekmo na začudenje vseh odigrala v istem terminu, kot se je v Rusiji odvijala polfinalna tekma med Hrvaško in Anglijo. Začelo se je ob 20. uri in pravijo, da je bilo na stadionu v Stožicah solidnih 5000 gledalcev. A prenosa tekme ni bilo. Nobena od televizij ni našla motiva za prenos, treba je ponoviti dobro obiskane tekme. To pomeni, da tudi televizijskih šefov nogomet zares ne zanima. Zanima jih spektakel, zanima jih prodajanje reklam in čeprav mislim, da ta matematika prinaša denar tudi s slovenskimi klubi, se TV-direktorji ne strinjajo in jim naš nogomet ne diši preveč. Verjetno ga niti ne poznajo. Če bi ga poznali, potem bi vedeli, da je azerbajdžanski Qarabag eden najboljših klubov v Evropi, ki je v sezoni 2017/2018 nastopil v skupinskem delu lige prvakov in izločil Atletico iz Madrida v manj pomembno ligo Evropa.

Qarabag je bil predober za najboljšega vratarja na svetu Jana Oblaka, a preslab za naše televizijske šefe. Nogomet je za večino zgolj kramljanje, za manjši del ljudstva in tudi strokovne ali z njim soodvisne javnosti pa je najpomembnejša igra na svetu, v kateri štejejo tudi na videz majhne tekme. Vsaka zmaga naših v prvih krogih lige prvakov in lige Evropa pomeni dober denar in nadaljevanje sezone. Čas bi bil, da se tudi slovenske televizije začnejo tako vesti.