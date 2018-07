Če mislite resno s svojimi programi, potem bo treba sesti in odkrito spregovoriti o tem, kaj v koaliciji sploh želite doseči. Vsi imate v svojih načrtih ureditev zdravstva in skrajšanje čakalnih vrst, odpravo korupcije in tako dalje, niste pa zmožni dobro poslušati drug drugega in iz vseh programov sestaviti dobrega, ki bo končno poskrbel za državljane. Vsak ima v svojem programu nekaj, od česar ne bi rad odstopil, ker je to menda obljubil svojim volilcem. Posebej bi tu omenil stranko Levica, ki si je zadala za cilj izstop iz Nata, v kar preostale stranke seveda ne privolijo. Čudim se tej nepopustljivosti Levice, saj bi se morali zavedati, da smo odločitev o vstopu v atlantsko povezavo sprejeli na referendumu. Škoda je, ker ima stranka sicer program, spisan za dobro ljudi, a ga s svojo nepopustljivostjo sama pokopava. Dvomim, da se bo ta drža obrestovala na naslednjih volitvah.

Tudi dogajanja v stranki SMC ljudem ne dajejo dobrega občutka. Če se že v sami stranki bije boj za prevlado, kako se bo to šele odražalo v koaliciji. Vsaka stranka, ki je sestavljala preteklo koalicijo, nosi s seboj težak tovor neizpolnjenih obljub, sprememb pa za državljane ni in ni. Samo govorijo in se izgovarjajo, kako se ni dalo, ker so druga drugi metale polena pod noge. Pohvaliti se prejšnja vlada res nima s čim.

Zdaj pa vas vprašam, sestavljalce levosredinske koalicije, ali ste sposobni preseči svojo slo po funkcijah, položajih in materialnih ugodnostih ter sestaviti ekipo, ki bo končno naredila red v zdravstvu, sodstvu, šolstvu, bankah… Ali se bo med vami našel človek, močan politik, kot ga po mnenju predsednika Pahorja premore desnica?

Stranke leve usmeritve, ki skušate sestaviti koalicijo, boste morale najprej druga drugi povedati, ali ste sploh stranke levega pola. Po vašem kupčkanju in zahtevah bi človek rekel, da ste precej oddaljene od pričakovanj, ki ste jih s svojimi obljubami vzbudile pri volilcih. Vedite, da so vas volili ljudje, ki nočejo več politike delitev na vaše in naše, ki imajo sočutje do trpljenja ljudi, ki v Evropi iščejo boljše življenje. Ljudje, ki se vsak dan s svojim delom trudijo za dobrobit svojih bližnjih in svoje države. Tisti, ki so vas volili, so vas tudi zato, da bi ve poskrbeli, da se ne bo več ropalo premoženje, ustvarjeno z žulji delavskih rok, da se ne bodo razprodajale dobro delujoče tovarne, da bo odklenkalo raznim mešetarjem, ki na preprostemu človeku nerazumljiv način nenadoma postanejo lastniki tovarn. Ali jih boste povprašali, kako so to naredili? Ali s prijaznostjo do bank: ali te zdaj odplačujejo dolg, ki so ga naredile, ali pa ga odplačujemo vsi preostali državljani? Vi, ki skušate sestaviti koalicijo, poskrbite v svojih načrtih za to, da odkrijete tiste, ki so nagrabili milijone. Nikar jih ne trpajte v zapore, če boste dobili oblast. Zapor jim lahko brišete. Naj vrnejo denar, za kazen pa naj opravljajo delo v družbeno korist. Povejte, kako boste odpravili korupcijo, kaj boste ukrenili s protikorupcijsko komisijo. Ali se nihče med vami ni spomnil, kako učinkovita je bila nekdanja SDK, ki so jo tvorci nove države ukinili? So že vedeli, zakaj. Sploh pa, če mislite resno s koalicijo, delujte tako, da bomo končno lahko verjeli, da je bila samostojna Slovenija projekt iskrene želje po samoodločbi in ne projekt skupine koristolovcev, ki jim v prejšnji državi ni uspelo nakrasti tega, kar so ustvarili ljudje.

Če tega niste sposobni, potem je bolje, da odnehate in naj vlado sestavi politik, na katerega stavi predsednik države. Ker pa ta za zdaj nima dovolj glasov, bo kdo od vas moral požreti svojo besedo in sodelovati v desni vladi. Sicer se vidimo na novih volitvah. Kako pa bodo glasovali razočarani volilci, ki so verjeli vašim obljubam, da boste poskrbeli za njihovo dobro in ne za dobrobit sebe, najbrž že slutite. Trendi v soseščini so zgled, v kaj se bo spremenila Slovenija.

In še pripomba k relativnemu zmagovalcu. Dobil je toliko glasov, kolikršen je obseg njegove volilne baze. Če bi bili voditelji leve usmeritve bolj državotvorni, ne bi drobili glasov med toliko strank, ampak bi poskrbeli za največ dve, ki naj bi imeli tak program, kot naj bi ga levica imela. Združeni bi zlahka dosegli boljši rezultat in sestavljanje koalicije bi bilo olajšano. Stranki Levica priporočam, da vzpostavi most do preostalih strank. Kot to počne NSi, čeprav je desna. Če bi stranko SD slučajno zaneslo v desno koalicijo, naj si najprej izpogaja, da ne bodo koalicijski komiji. Saj veste, kdo vse je bil.

Tudi na levici je dosti »močnih«, a se v tako politiko ne marajo vpletati. Kar je škoda. Ali je res znanstvena fantastka ustvariti vlado, ki bo končno naredila za ljudi to, da bomo začeli spoštovati svojo državo in s ponosom izobesili državno zastavo?

Franc Škerget Sv. Primož na Pohorju