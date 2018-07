Izjava g. Peternela, da so programi, ki so bili zatemnjeni, samo zato bolj zanimivi, je neprimerna.

Gledal sem prenose tekem na HRT in tudi na avstrijski TV in na ZDF. Nisem klasičen kritizer vsega našega, vendar sem si kar oddahnil in užival v komentarjih tekem, ni mi bilo treba polovice prenosa poslušati, kje je neki igralec hodil v šolo, kaj dela njegova mati, kje je igral pred desetimi leti in kje bo jutri itd. Zelo je zaželeno tudi, da komentatorji vedo, kdo je v nekem trenutku pri žogi. Ob samem prenosu tekme gledalce zanima prav to, tekma, ne pa gora nekih podatkov, s katerimi se komentatorji napihujejo, koliko vedo. Če hočejo izboljšati svojo podobo, naj naredijo tiskovko o sebi in naj nas ne mučijo s tem v prenosih. To, da smo obsojeni na mučenje s takimi komentarji, je res mukotrpno. Hudo pa je, ko vidim, da je sedanji novi urednik z vsem prav zadovoljen in seveda tudi sam s seboj.

Z gosti v studiu je bilo nasploh super. Najboljši nogometaš Slovenije in član svetovne reprezentance 1974 Brane Oblak bi verjetno lahko bil skoraj vse prenose prisoten, pa še marsikateri naš nogometaš iz zlate selekcije, lahko tudi Jan Oblak, Matjaž Kek je bil v bližini na pripravah. No, boljša je bila nadaljevanka Branka Zupana, pa večkrat še Simon Rožman in Bojan Prašnikar in nekaj novinarjev. Hrvati so imeli stalnega gosta legendo Roberta Prosinečkega in nogometne sodnike. No, važno, da je urednik zadovoljen, kaj mislimo mi, ni pomembno.

Za konec še ena cvetka, ki bi jo označil bolj za cinizem. Novinar vpraša urednika, kako dolgo še ima Andrej Stare, ki je zunanji sodelavec, pogodbo, odgovor pa je »ne vem«. Na pripombo, da Stare stalno v mikrofon pogrkuje ali nekaj sličnega predvaja, pač ima težave z glasom in za tako dejavnost ni več primeren in je zelo moteč, pa dobimo odgovor, kako je njemu (Peternelu) Tomaž Vnuk prinesel jajce, ko je bil prehlajen in je izgubil glas.

Upam, da si te vrstice prebere tudi kdo iz vodstva RTV, mogoče gospod Kadunc, in nam on pomaga omiliti muke. Ne verjamem, da ni nikjer mladih, ki bi lahko nadomestili Stareta in podobne, naj jim on pomaga pri podatkih, ki jih, kot kaže, pozna samo on. Pred leti smo imeli odličen komentatorski dvojec za smučanje Bergant in Cerkovnik (podatki in stroka). Tudi danes imamo, vsaj jaz tako menim, dobro pokrite prenose v vodnih športih (plavanje, veslanje), zimske tekaške športe, kolesarstvo, tenis, tako da ni vse slabo. Samo Stareta pustite, naj se pozdravi in zdravi druge, nas pa naj pusti v miru.

Borut Rakušček, Ljubljana