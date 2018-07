Pojorski bronzinić

Potrebujemo 500 g zelene leče, 3 velike čebule, 8 večjih strokov česna, dva šopka (ali en večji) svežega peteršilja, 300 g ječmena oziroma ješprenja, 1 kg dobro očiščenih lignjev (ali sip, jed je mogoče improvizirati celo s hobotnico), 2 dl suhega primorskega belega vina (malvazija, pošip…), 2 dl paradižnikovega pireja (ali ustrezno količino okusnega zrelega svežega paradižnika), 0,5 dl desertnega vina prošek, 1 veliko žlico dobrega balzamičnega kisa, 1 malo žličko mlete rdeče paprike (sladke ali za ljubitelje pekočega kombinacije z ostro), morsko sol in sveže zmlet poper, 2 ščepa mešanice sredozemskihzačimb, ki jih v sezoni nadomestimo s svežimi (rožmarin, sivka…), 2 sveža (ali posušena) lista lovora.

Lečo in ječmen ločeno namočimo in ločeno damo v hladno, nesoljeno vodo ter pristavimo. Medtem drobno sesekljamo eno čebulo, štiri stroke česna in en šopek peteršilja ter vse sestavine med seboj zmešamo. Ko vodi z lečo in ječmenom zavreta, jima dodamo vsaki pol sesekljane mešanice ter obe kuhamo pol ure (zrnja ne skuhamo povsem do konca). Medtem drobno nasekljamo preostali dve čebuli in ločeno preostali česen ter posebej preostali peteršilj. Dobro očiščene lignje narežemo na kolobarje. Čebulo do zlatega popražimo na oljčnem olju, dodamo lovorova lista, narezane lignje ter sesekljana česen in peteršilj. Ko voda, ki so jo spustili lignji, povre, zalijemo z belim vinom. Ko to izhlapi, dodamo paradižnikov pire oziroma drobno sesekljane dobro zrele paradižnike. Dodamo prošek, balzamični kis in po potrebi malo vode ter pustimo, da jed vre pol ure. Šele nato dodamo napol skuhano lečo ter napol skuhan in po potrebi izpran ječmen. Šele potem solimo, popramo, začinimo z mleto papriko in sredozemskimi začimbami ter pokrito kuhamo še 15 minut oziroma toliko, da so vse sestavine kuhane in ustrezno zmehčane, kar ugotovimo s pokušanjem. Jed odstavimo in pustimo pokrito še vsaj nekaj minut, nato jo postrežemo kot samostojno jed. Če poleg ponudimo še nekaj sveže nastrganega parmezana (še bolje se obnese paški ali kak domači dalmatinski trdi sir, ampak naj to ostane med nami!), je zmaga dvojno zagotovljena!