Juncker in Trump bosta med drugim govorila o sodelovanju med Evropsko unijo, ZDA in drugimi inštitucijami na več področjih, kot na primer zunanja in varnostna politika, boj proti terorizmu in gospodarska rast. Osredotočila pa se bosta na oblikovanje močnejšega gospodarskega partnerstva, so sporočili iz Bruslja.

O obisku Junckerja 25. julija v Beli hiši je prvi sicer spregovoril Trump na novinarski konferenci po vrhu zveze Nato v Bruslju, a so informacijo o tem pri Evropski komisiji posredovali šele danes.