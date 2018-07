Na letošnjih volitvah se je z imenom Stranke Alenke Bratušek v parlament usedel tudi upokojeni Vojko Starovič (znan tudi kot brat prve žene bankirja Marka Voljča, magistre na Ekonomski fakulteti v Ljubljani Danijele Voljč), ki je po vzoru strankine predsednice tudi sam napisal knjigo osebnih modrovanj o enoumju neoliberalizma, potem ko je bil vrsto let direktor zdaj tujcem prodanega hotela Metropol v Portorožu. Prav pod njegovo taktirko je prve korake v organizacijo prireditev s pomembneži in protokolarno znanje pridobila Ksenija Benedetti, ki se po osemnajstih letih poslavlja kot slavljena šefinja slovenskega državnega protokola.

Pravzaprav je prvi zvezdni trenutek v politiki Ksenija Benedetti doživela aprila 1999, ko ji je uspelo na tradicionalni Valčkov ples v hotel Metropol pripeljati ljubljenega šefa svoje stranke SDS (vanjo se je vpisala dve leti prej) Janeza Janšo, ki se je zavrtel s takrat uradno ženo Silvo. Seveda komisije, ki je ocenjevala plesne korake, z virtuoznostjo nista prepričala, toda šef stranke ne more ostati brez zmagovalnega lovorovega venca, zato sta Janez in Silva dobila v hipu domišljen dodatni naslov za najvztrajnejši plesni par. Tako je bil zadovoljen takrat bolj neoliberalni LDS naklonjeni Starovič, presrečna pa Ksenija Benedetti, kajti nesporno je dobila »čebelico« v partijsko izkaznico. Plesna nagrada šefu ji je tudi vsaj malo pomagala, da je leto pozneje v šestmesečni operetni vladi dr. Andreja Bajuka postala šefinja protokola, potem ko se je umaknil legendarni poznavalec umetelnega ravnanja s politiki Željko Jeglič, prefinjeni gospod izbranih uglajenosti. Kseniji pa so se vseeno uresničile sanje vsaj za pol leta, kajti jasno ji je bilo, da jo bo naslednja vlada (če ne bo pod okriljem njene stranke) zamenjala. To pa se ni zgodilo iz povsem praktičnih razlogov. Po zmagi LDS je namreč generalni sekretar vlade Mirko Bandelj po ustaljeni praksi že imel pripravljen spisek nujnih kadrovskih zamenjav, na katerem je bilo tudi ime Ksenije Benedetti. Zamenjava šefa protokola (ni pač vsakdo umerjen za zahteven poklic, ki se ga ne da enostavno naučiti v šoli ali na tečajih) je Bandlju povzročala dovolj skrbi, zato je z obema rokama sprejel prijateljski namig, naj Ksenija kar ostane. Potem si jo je od blizu ogledal še predsednik vlade dr. Janez Drnovšek in v svojem znanem slogu molče prikimal…