Najboljši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc ima še naprej zdravstvene težave. Potem ko se je po lanski sezoni odločil za operacijo, ki jo je opravil 20. aprila, so se v naslednjih tednih začele pojavljati težave. »Ker je bila operacija manjša in po njej ni bilo nobenih bolečin, sem menil, da je vse v najlepšem redu. Zdravniki so mi svetovali, naj bom previden, a ker ni bolelo, sem še povečal obremenitev in količino treninga, nato pa me je udarilo. Očitno sem prehitro začel vaditi, preveč treniral in zdaj vidim, da sem naredil traparijo. Pojavilo se je vnetje in zdaj sem prisiljen počakati, da se vse skupaj umiri. Ker se je oteklina preselila na ahilovo tetivo, zelo omejuje gibanje gležnja, zato je vse skupaj težje, kot je bilo takoj po operaciji,« je pred mesecem dni pojasnjeval Peter Prevc.

Zdravniki so mu tedaj namenili počitek, a ker se stanje še vedno ni izboljšalo, ga ta teden čaka nov operativni poseg. Kot je za siol.net dejal glavni trener Gorazd Bertocelj, bodo 25-letniku morali očistiti gleženj, zdravniki pa sumijo, da ga ovira tujek, ki ga bodo morali odstraniti. »Optimistične napovedi so, da se bo vrnil v sredini avgusta. Vendar bomo sproti videli,« je za siol.net dejal Bertoncelj.

Smučarje skakalce sicer konec tedna čaka pričetek velike poletne nagrade. Slovenijo bodo na uvodu zastopali Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol, Timi Zajc, Bor Pavlovčič, Anže Lanišek in Tomaž Naglič. Najprej bo na sporedu moštvena tekma, že dopoldan pa bodo kvalifikacije za nedeljsko posamično preizkušnjo. Tekmam v Wisli bodo konec julija sledile preizkušnje v Hinterzartnu, kjer se bodo na svoji prvi tekmi poletja pomerila tudi dekleta.