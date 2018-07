ZN pozivajo Avstralijo, naj preneha ločevati migrantske družine

Združeni narodi so danes pozvali Avstralijo, naj preneha ločevati migrantske družine. ZN so se tako odzvali na odločitev avstralskih oblasti, da soproga ženske, ki so ji priznali begunski status, izženejo v Šrilanko. Ob tem so ZN opozorili, da je njegova partnerka čez noč ostala sama z njuno 11 mesecev staro hčerko.