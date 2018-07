Global Air, ki je lastnik letala, a ga je dalo v najem kubanski družbi Cubana de Aviacion, je sporočil, da so mednarodni strokovnjaki v preiskavi kot vzrok nesreče navedli, da je pilot prestrmo vzletel. Zaradi izrazitega kota vzpona pa letalo ni imelo dovolj vzgona in je strmoglavilo, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iz mehiškega generalnega direktorata za civilno letalstvo (DGAC) pa so sporočili, da preiskava nesreče še vedno ni končana, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Global Air zanika vse očitke

Nekdanji uslužbenci mehiške družbe so Global Air sicer obtožili, da upravlja z zastarelimi letali, ki niso primerno vzdrževana in tako ogrožajo življenja. Letalo, ki so ga posodili kubanski družbi, je bilo staro skoraj 40 let, a je glede na dokumente pridobilo potrebna potrdila lani jeseni. Global Air vse očitke zanika.

DGAC je v času preiskave mehiški družbi prepovedalo letenje.

Letalo Boeing 737 je 18. maja kmalu po vzletu z letališča v Havani proti mestu Holguin na vzhodu Kube zaneslo v desno, nakar se je zrušilo na polje pri letališču. Izbruhnil je tudi požar. Pri tem je na krovu umrlo 110 ljudi, tri preživele ženske so prepeljali v bolnišnico, a sta dve kasneje podlegli poškodbam.