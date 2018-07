Po besedah Mesca taka vlada »recimo ni prodala banke, polne davkoplačevalskega denarja, ampak si je pri Evropski komisiji izpogajala umik zaveze«.

Ponedeljkov izstop NSi iz pogajanj med njimi ter LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS je po oceni Mesca pozitiven tudi zato, ker je »nenazadnje to stranka, ki zagovarja amerikanizacijo zdravstva, privatizacijo in nižanje davkov«. Ključno vprašanje po njegovih besedah pa je, ali so to res samo politike NSi ali nekaj, kar druži NSi in ostale sredinske stranke.

LMŠ: Na potezi je relativni zmagovalec Iz LMŠ, ki je vodila pogajanja o koaliciji šestih strank, so danes za STA sporočili, da ponedeljkovo odločitev NSi, da se iz teh pogajanj umakne, spoštujejo. Spomnili so, da je trenutno na potezi relativni zmagovalec volitev, torej prvak SDS Janez Janša. Obenem so v skopem odzivu v LMŠ danes dodali, da dosedanja pogajanja ocenjujejo »kot konstruktivna, saj smo v petih tednih dosegli velik napredek pri usklajevanju koalicijske pogodbe«. Šarec, ki je vodil pogajanja strank LMŠ, SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS, je namreč že po sobotnih maratonskih pogovorih sporočil, da je koalicijska pogodba v večji meri usklajena.