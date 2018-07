»Iran je zavezan vladavini prava ob ameriškem zaničevanju diplomacije in pravnih obveznosti. Nujno je nasprotovati njihovi navadi kršenja prava,« je Zarif zapisal na Twitterju.

Pritožba je odgovor Teherana na odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku iz jedrskega sporazuma med šestimi velikimi silami in Iranom ter o ponovni uvedbi sankcij.

V Teheranu trdijo, da ZDA s svojimi dejanji kršijo mednarodne obveznosti, med drugim ameriško-iranski sporazum o prijateljstvu iz leta 1955, ki je bil sklenjen veliko pred iransko revolucijo leta 1979, a se v pravnih postopkih še vedno sklicujejo nanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brez odnosov od leta 1980

Iran in ZDA nimata diplomatskih odnosov od leta 1980, ko so iranski študenti zasedli ameriško veleposlaništvo v Teheranu in uslužbence vzeli za talce.

Washington bo sankcije proti Iranu uvedel v dveh fazah, in sicer avgusta in novembra, s sankcijami pa je zagrozil tudi tujim podjetjem, ki bodo poslovala z Iranom.

Iran in preostali podpisniki zgodovinskega sporazuma iz leta 2015, po katerem je islamska republika omejila svoje jedrske dejavnosti v zameno za odpravo gospodarskih sankcij, si prizadevajo za ohranitev dogovora in poslov, ki so jih sklenili od takrat.