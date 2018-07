Konec januarja je bil mejni prehod Dragonja več ur zaprt, saj je Brljafa pod svojim sedežem na avtobusu imel črn usnjen pas z valjastimi zvitki, za katerega se je sicer nato izkazalo, da ne gre za eksploziv. Hrvat je od tedaj v priporu.

Na današnjem predobravnavnem naroku je Brljafa priznal krivdo za očitano kaznivo dejanje potovanja v tujino z namenom terorizma, tožilec Jože Levašič pa je zanj predlagal kazen treh let in dveh mesecev zapora ter po prestani kazni izgon iz države za obdobje treh let.

Sodnik Julijan Glavina je priznanje sprejel, pri čemer je izpostavil, da to temelji tudi na dokazih. Med drugim je več izvedenskih mnenj psihiatrične stroke pritrdilo, da je obdolženi v času storitve dejanja bil prišteven.